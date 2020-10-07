Netflix新劇《艾蜜莉在巴黎》文化差異成笑料　美國打工女郎法國職場奇遇

▲ Netflix新劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），從美國打工女郎角度講人在巴黎工作的苦樂，是近期男女皆愛的輕鬆追劇之選。

雖然美式浪漫愛情喜劇總流於公式化，但疫情下日子苦悶，遇上一齣有巴黎美景、勁多靚人靚衫的劇集，的確有望梅止渴、放鬆心情作用。Netflix新劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），從美國打工女郎角度講人在巴黎工作的苦樂，是近期男女皆愛的輕鬆追劇之選。

▲ Lily Collins飾演獨自到巴黎當市場推廣的美國女孩Emily，還誤打誤撞成為人氣KOL。（劇照）

由《色慾都市》（Sex and the City）製作人Darren Star主理，並由31歲荷里活女星Lily Collins監製及主演的《艾蜜莉在巴黎》，故事如同《色慾都市》加《穿PRADA的惡魔》（The Devil Wears Prada）的混合體。

Lily飾演美國芝加哥行銷公司市場推廣主任Emily Cooper，因為其公司併購法國高級精品的行銷公司，擅長為客戶度身訂造社交媒體策略的她，遂得到去巴黎公司工作的寶貴機會。

▲ 法國上司Sylvie最不滿Emily不懂法語及不理解法國人做事方式，卻一上班就急於想改變人家的辦公室文化。（劇照）

雖然Emily不懂法語，又沒有朋友在當地，但她還是想趁後生去闖一闖。怎料一到埗就要面對大量文化衝擊，同事也不大歡迎她這個不講法文的美國女子，女波士Sylvie（Philippine Leroy-Beaulieu飾）更是說話刻薄，經常打擊她。而她最不滿Emily不懂法語，不理解法國人做事方式，卻一上班就急於想改變人家的辦公室文化。。

▲ 來自美國的Emily被刻劃得比她的法國同事有事業心得多，不放過任何一個爭取客戶的機會。（劇照）

美國人看巴黎

幸好Emily性格夠自信、多創新點子又不怕失敗，因此工作方面，多難搞的客戶她最後都有辦法收服；私人生活方面，她不但很快結識到閨密，桃花運更是超強，跟無數型男擦出火花。Emily的經歷，也真夠夢幻。

▲ 此劇在巴黎實景拍攝，展現花都最璀璨一面。（劇照）

是甚麼啟發了現年59歲的Darren Star創作此劇？他自言19歲那年以背包客身份獨自歐遊，對當年在巴黎的經歷印象深刻。他察覺到人在異鄉，無論工作或交友都要面對大挑戰，但同時脫離舊有成規，卻令人可以從全新角度看世界。

誠如劇中Emily說，其任務是為法國高檔品牌在市場推廣策略帶來美國觀點，此劇也是以美國人角度看這個歷史悠久的歐洲城市。巴黎就等於浪漫？法國人都是享樂為先、對工作欠熱誠、抗拒不懂法語的外來人？對裸露很隨便，可以讓赤裸女模在旅遊景點大搖大擺拍廣告？這些設定未免過於陳腔濫調，也難怪不少法國觀眾嫌此劇未能反映21世紀真實的巴黎。

▲ 其中一集的文化差異話題是討論如何界定性感抑或性別歧視。（劇照）

然而，就像Emily愛自拍，把生活最美好一面放在Instagram呃like，此劇的精髓正在於半小時一集，調子輕鬆，不追求深度，最緊要有齊靚人靚景靚衫，賞心悅目，在疫情下想逃離現實世界，絕對是好選擇。

▲ 此劇由《色慾都市》時尚教母Patricia Field跟法國服裝設計師Marylin Fitoussi聯手合作設計造型，Emily每集都有不同名牌靚衫登場。（劇照）

時裝與型男

此劇一大亮點是製作人請到78歲的《色慾都市》時尚教母Patricia Field跟法國服裝設計師Marylin Fitoussi聯手合作設計造型，合作的時尚品牌高達58個，包括Chanel、Dior、Givenchy等。為配合主角經歷，心水清的觀眾會發現她的打扮，法國味道愈來愈濃重。不得不提的是，Emily其中一個打扮跟電影《甜姐兒》（Funny Face）的柯達莉夏萍一樣，還有向《色慾都市》女主角致敬的造型呢。

▲ 法國演員Lucas Bravo憑飾演大廚Gabriel而成萬人迷。（劇照）

此劇另一大亮點，就是型男多多，由年輕侍酒師到已婚的香水品牌老闆等，個個風度翩翩，當中尤以Lucas Bravo飾演的型男大廚Gabriel最迷人。原來此劇是這位32歲法國男演員首次參與的荷里活製作，而他入行初期也曾任職餐廳的二廚，其中一集他為女主角煮奄列，也真是他親手炮製。

說到底，雖然此劇對法國文化的刻劃過於浮淺也不真實，但這部人在巴黎的美劇也確令有份參演的型男索女法國演員人氣大升。

（共10集的《艾蜜莉在巴黎》已在Netflix上架）