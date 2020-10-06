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【iBond2020】高息過iBond仲有咩揀？專家推薦3大收息工具

收息攻略 18:53 2020/10/06

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【iBond2020】高息過iBond仲有咩揀？專家推薦3大收息工具 -

新一批通脹掛鈎債券（iBond）最低息率保證達2厘，將於本月23日開始接受認購。在低息環境下，對於想穩陣收息的投資者而言，有最低息率保證的iBond也是不俗的選擇。除了iBond以外，市場上亦不乏收息的投資工具，市民若追求更高息的投資，還有甚麼選擇？

認購iBond　需留意相關費用

中國通海資產管理私人客戶顧問服務總監張佩儀認為，iBond對於尋求穩定回報的存戶有一定的吸引力，認為若市民擔心市況不明朗，或不諳投資，認購iBond收息也算是不錯的選擇。不過，她提醒市民，需要留意認購時銀行或券商會否收取手續費、認購費及代收息費等，以免賺息蝕手續費。

認購iBond懶人包【下一頁

外幣定存　不乏高息選擇

除新iBond以外，市面上還有哪些有接近回報的投資選擇？張佩儀指，雖然現時處於低息環境，但銀行港元定存亦有高於2厘息的選擇，籲存戶可留意銀行針對新資金而提供較高息港元定存，惟入場門檻或高於iBond的1萬元。她建議存戶若尋求更高息的定存，可考慮外幣定存，包括英鎊、澳元及歐元，其現價水平較低，值得吸納，料未來或會受惠美元弱勢而走強，可賺息又賺價。她又指，人民幣定存是眾多外幣定存之中最高息，惟存戶需留意人民幣滙率較為波動。

需要注意，外幣定存會有賺息蝕價的風險，若買入的外幣持續貶值，或會蠶蝕定存所得利息，導致損失。因此，選擇外幣定存須謹慎選擇，宜鎖定有升值潛力的外幣。

人民幣定存三個月年息最高2.5厘 【下一頁

短期儲蓄保　高達3厘息

新iBond年期為3年，張佩儀認為，若同樣以3年投資期，尋求穩定回報，存戶也可考慮3至5年期的短期儲蓄保險。她指出，市面上不少短期儲蓄保提供高達3厘年息，回報可較iBond更優勝，而且當中不涉及iBond的手續費、認購費及代收息費等。

靈活理財+保證回報　短期儲蓄保點做先好？ 【下一頁

收息股可考慮中行或盈富基金

此外，張佩儀指若投資者可承受更高的風險，也可透過買入收息股收息。她分析指，中國銀行 （03988） 的股價跌至低水平，值得吸納，按今日收市價2.37元，其股息率達9厘，回報較iBond更理想。不過，她也提醒，近期市況較為波動，銀行股股價上落較大，籲投資者留意有關風險。

她又指，投資者若想尋求較單一股份穩建的投資選擇，則可考慮選擇追蹤恒生指數的盈富基金 （02800） ，投資回報緊貼大市，而風險較買入個別股份低，按今日收市價24.78元，其股息率達3.5厘。

責任編輯：李瑩

欄名 : 收息攻略

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