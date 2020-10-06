  • 27°C
香港時間 : 20201006日 (二) 13:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財方法】33歲中女手持120萬現金　如何為資本賺息增值？

理財學堂 13:15 2020/10/06

分享：

【理財方法】33歲中女手持120萬現金　如何為資本賺息增值？

手持現金不想輸通脹，有何方法可穩定為資本增值？存款收息、認購新iBond賺2厘「保底息」、買收息股、還是買樓收租賺取租金回報？33歲李小姐手持過百萬現金，未有置業打算，理財專家有以下建議

保費融資（Premium Financing）儲蓄計劃

假如想尋找穩健，但回報較定期更高的理財產品作儲蓄，其實坊間有一些可以作用保費融資（Premium Financing）的儲蓄計劃是非常適合。

中原金融集團組別營業董事鄧熙琳指，對於有一定資產的人來說，可以考慮做穩定性高，回報也相對較高的儲蓄。保費融資就是其中一個經常使用方法。

保費融資其實與買樓相若，客戶先要有一筆「首期」，再向銀行借入「餘款」，以購入保證回報的理財產品（物業）的資金。

息差是關鍵之一

當儲蓄計劃回報利率高於融資利率的情況下，客戶就可以因息差，而獲得較高亦帶保證成分的回報。

其實這種方法一直於存在私人銀行服務，但門檻高，不是一般市民可以接觸。但近年慢慢普及，門檻亦同時大幅下降至幾十萬元也可進場。

與買樓不一樣的是，可以不用擔心單位有丟空期、不怕有租霸，亦不用承擔因樓宇折舊而衍生的裝修維修費等等。

淨回報可高達5至7厘

就李小姐的個案而言，她已有一筆首期120萬元左右，如果以保費融資形式購入保險公司的大額儲蓄計劃，扣除貸款額及貸款利息，淨回報也可高達5至7厘，是相當不錯的回報。

保險公司的大額儲蓄計劃有一定比例的保證回報，穩定性自然高得多。

不同保險公司條款不同

不過要注意一點，不同保險公司的保費融資產品會有利率、年期等不同因素。

另外，保險公司也會與不同銀行有合作的關係，而銀行對應保費融資要求也會有所不同，客戶需要注意這些情況，最好先尋求自己的理財顧問建議再作決定。

欄名 : 理財學堂

相關文章

【收息股】比iBond回報2厘更吸引　精選兩隻藍籌收息股息率逾5厘
今日
【收息股】比iBond回報2厘更吸引　精選兩隻藍籌收息股息率逾5厘
【定期存款】5萬元做定存　七日穩賺年息4.3厘
今日
【定期存款】5萬元做定存　七日穩賺年息4.3厘
【定期存款】人民幣定存三個月年息最高2.5厘 專家︰回調是吸納時機
2020/09/29
【定期存款】人民幣定存三個月年息最高2.5厘 專家︰回調是吸納時機
【收息股】領展（00823）息率料逾4厘　買領展收息諗得過嗎？
2020/09/25
【收息股】領展（00823）息率料逾4厘　買領展收息諗得過嗎？
【定期存款】存款收息vs買iBond收息　哪個更息率更吸引
2020/09/25
【定期存款】存款收息vs買iBond收息　哪個更息率更吸引

最新專欄文章 更多

【虛擬銀行】ZA Bank推首張自訂號碼Visa扣帳卡　會否有安全隱憂？
今日
【虛擬銀行】ZA Bank推首張自訂號碼Visa扣帳卡　會否有安全隱憂？
【慳錢達人】70歲股民投資逾千間公司股票　靠股東優待券「免費」吃喝玩樂逾30年
2020/10/05
【慳錢達人】70歲股民投資逾千間公司股票　靠股東優待券「免費」吃喝玩樂逾30年
【數碼貨幣】從兩部曲着手　將香港打造成數碼人民幣「排頭兵」
2020/10/03
【數碼貨幣】從兩部曲着手　將香港打造成數碼人民幣「排頭兵」
【兒童理財】教子女理財　宜以遊戲方式學習基本功
2020/10/01
【兒童理財】教子女理財　宜以遊戲方式學習基本功
【月供股票】月供股票愈供愈跌？　理財專家龔成教你月供股票投資策略
2020/09/30
【月供股票】月供股票愈供愈跌？　理財專家龔成教你月供股票投資策略
保險公司 收租 收息股 儲蓄

下一篇文章

【虛擬銀行】ZA Bank推首張自訂號碼Visa扣帳卡　會否有安全隱憂？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
【數碼貨幣】從兩部曲着手　將香港打造成數碼人民幣「排頭兵」
【數碼貨幣】從兩部曲着手　將香港打造成數碼人民幣「排頭兵」
周末樓上樓下裝修點算好?
周末樓上樓下裝修點算好?
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【投資騙局】誤信「股票谷」買入推介股突暴跌九成　學會教訓：「做好功課穩健投資才是正道」
【投資騙局】誤信「股票谷」買入推介股突暴跌九成　學會教訓：「做好功課穩健投資才是正道」
【月供股票】月供股票愈供愈跌？　理財專家龔成教你月供股票投資策略
【月供股票】月供股票愈供愈跌？　理財專家龔成教你月供股票投資策略