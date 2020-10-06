▲ 【理財方法】33歲中女手持120萬現金 如何為資本賺息增值？

手持現金不想輸通脹，有何方法可穩定為資本增值？存款收息、認購新iBond賺2厘「保底息」、買收息股、還是買樓收租賺取租金回報？33歲李小姐手持過百萬現金，未有置業打算，理財專家有以下建議

保費融資（Premium Financing）儲蓄計劃

假如想尋找穩健，但回報較定期更高的理財產品作儲蓄，其實坊間有一些可以作用保費融資（Premium Financing）的儲蓄計劃是非常適合。

中原金融集團組別營業董事鄧熙琳指，對於有一定資產的人來說，可以考慮做穩定性高，回報也相對較高的儲蓄。保費融資就是其中一個經常使用方法。

保費融資其實與買樓相若，客戶先要有一筆「首期」，再向銀行借入「餘款」，以購入保證回報的理財產品（物業）的資金。

息差是關鍵之一

當儲蓄計劃回報利率高於融資利率的情況下，客戶就可以因息差，而獲得較高亦帶保證成分的回報。

其實這種方法一直於存在私人銀行服務，但門檻高，不是一般市民可以接觸。但近年慢慢普及，門檻亦同時大幅下降至幾十萬元也可進場。

與買樓不一樣的是，可以不用擔心單位有丟空期、不怕有租霸，亦不用承擔因樓宇折舊而衍生的裝修維修費等等。

淨回報可高達5至7厘

就李小姐的個案而言，她已有一筆首期120萬元左右，如果以保費融資形式購入保險公司的大額儲蓄計劃，扣除貸款額及貸款利息，淨回報也可高達5至7厘，是相當不錯的回報。

保險公司的大額儲蓄計劃有一定比例的保證回報，穩定性自然高得多。

不同保險公司條款不同

不過要注意一點，不同保險公司的保費融資產品會有利率、年期等不同因素。

另外，保險公司也會與不同銀行有合作的關係，而銀行對應保費融資要求也會有所不同，客戶需要注意這些情況，最好先尋求自己的理財顧問建議再作決定。