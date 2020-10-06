▲ 年輕人欠危機感？施永青：香港再難養活700萬人 到大灣區發展大勢所趨 -

新冠肺炎疫情引發全球衰退危機，中美角力之下更加速各國「去全球化」的趨勢。中原地產創辦人施永青在其專欄文章以「香港的年輕人危機感不足」為題，分享他招聘新人時的經歷，並認為在全球形勢出現根本性的轉變下，香港年輕人欠缺應有的危機感。他接受本報訪問時談到，香港在中美角力下失去橋樑的角色，加上中國轉向「內循環」的經濟模式，香港就業市場面臨萎縮，單靠香港難養活700萬人，年輕人無可避免地要向外尋找機遇。

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失業率高企 應徵者卻諸多揀擇

施永青於專欄談及招聘新人的經歷，指雖然現時香港的失業率高達6.1%，但來應徵的人並不多，而應徵者卻諸多揀擇，不願到大灣區工作、也不願意周末輪班。他直指：「我覺得他們在挑選工作的味道，比我在挑選員工的味道更強烈。」

他分享指，其中一名大學畢業3年的應徵者，沒有一份工作可以持續做滿半年，問及原因，該應徵者指因看不到工作的前景，所以不想再浪費時間。

上一代經濟環境差 逼使專注工作

施永青因而回想自己的經歷，指自己做第一份工作時，主要工作只是負責送文件及影印，也看不到甚麼前景，過了試用期才開始負責每月打租單及追欠租，後來才在不知不覺中成為地產行業一員，更開展自己的事業。

他認為，當年家庭經濟環境不好，初出茅廬沒有揀擇工作的條件，形容是「這是我們那一代的不幸，亦是我們那一代的幸。」他解釋，在經濟環境的逼使下，他那一代人對工作從來不敢掉以輕心，很容易把自己的心專注在一份非本來屬意的工作上，最後做出成績。

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去全球化下 香港難養活700萬人

他分享指，近日碰到的年輕人，對世界局勢的變化都不太了解，欠缺應有的危機感。

他接受本報訪問時談到，現時全球形勢出現根本性轉變，中美角力更加速各國「去全球化」的趨勢，對香港這種外向型的經濟傷害最大。他指出，香港向來都是中國及西方國家的橋樑，轉口中方的產品至西方國家，惟在美國為首的西方國家推動「去中國化」後，香港以往的角色已難再繼續。

他續指，中國轉向「內循環」的經濟模式，減低對香港的依賴，或會加速香港就業市場的萎縮。

他又認為未來10年間，香港的盈餘有可能被全數耗盡，屆時年輕人要由奢入儉，自食其力。他續指，在經濟模式的轉變下，單靠本土經濟，「香港難養活700萬人，年輕人無可避免地要向外尋找工作機會。」他認為，年輕人未來到大灣區尋找工作機遇是大勢所趨，不應抗拒。

施永青不時在專欄文章為本港年輕人提供建議，惟他認為若年輕人認為回家有地方住、有飯食就滿足，未有意識到當前危機的逼切性，再多勸說也無補於事：「年輕人可能只在身處困境時才會『馬死落地行』開始面對現實。」

責任編輯：李瑩