【MPF表現】近65%打工仔不滿意強積金表現 工會要求政府提供保證回報產品

強積金是香港重要的退休支柱之一，但當中不少問題一直受人詬病。工聯會發布調查報告，數據顯示有近65%的在職受訪者不滿意或非常不滿意強積金回報，主因是回報低甚至追不到通脹；其次是不滿意基金的管理費過高。工聯會促請政府提供由政府營運、設有保證回報的強積金計劃，供強積金成員選擇。

該調查以網上問卷形式、在9月18日至25日期間訪問了6,226名有供強積金的在職人士。58%受訪者認為強積金不能夠保障退休生活，最多人不滿強積金「回報率過低，甚至有機會蝕錢」，其次是「基金管理費太高」、「對沖蠶食工友退休保障」。

另外，被問到如果推出政府負責營運的強積金基金產品，回報率預計與外匯基金複合年度回報率相近，有56%及22.6%受訪者表示會考慮及很大機會考慮選擇；至於保證回報水平，近4成2人認為應定在跑贏通脹水平，3成人認為至少追到通脹。

促請政府推強積金保證回報產品

Amy在職場工作13年，現任職文員，她坦言不熟悉投資，故一直以「穩中求收益」為目標，強積金資產超過六成配置在保守型基金，其餘為中高風險基金。她最近查閱強積金結存，發現滾存的回報僅有1%，跑輸通脹。她對強積金能否讓退休生活有基金保障感憂慮，她亦指若政府推出有保證回報產品，她有興趣加入。

工聯會理事長黃國表示，打工仔女不太懂投資，以政府作受託人由外匯基金投資管理強積金並設保證回報是一個可取方案，保證回報水平應該至少追到或跑贏通脹，而政府發行的通脹掛鈎債券（iBond）是好例子，反映政府有能力推出設保證回報的產品。他期望通過政府介入市場，為強積金帶來良性競爭，促使強積金受託人減收行政費用及提升基金回報。

對於有政界人士倡議讓市民提取強積金應急，黃國指強積金累積款項有限，如提早領取，將更無法保障打工仔女退休生活，有違計劃原意。

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責任編輯︰陳啟昌