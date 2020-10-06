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實測4間虛擬銀行「忘記密碼」流程　ZA Bank有咩優勝之處？

知識內涵 13:50 2020/10/06

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實測4間虛擬銀行「忘記密碼」流程　ZA Bank有咩優勝之處？

眾安銀行（ZA Bank）：安全度高三步驟成功奪冠

  • 總評分：5/5
  • 安全性：4/5
  • 方便程度：5/5

忘記密碼流程：

1. 電話SMS驗證 →
2. 電郵驗證（驗證會自動發送到申請戶口時所用的電郵地址）→
3. 人臉識別

登上冠軍寶座的眾安銀行在「忘記密碼」的流程中既方便又安全，提升了客戶體驗的服務。

眾安與其他虛銀不同之處的是：驗證碼會自動發去登記的電郵地址，加快了重啟密碼的流程。用戶只需輸入電話號碼及6位數字的驗證碼，再跟從銀行的指示去完成人臉識別，從而確認用戶身分，便能重啟密碼。

忘記密碼流程既方便又安全，怪不得成為一眾虛銀的龍頭呢！

人臉識別或成為虛擬銀行的重要驗證之一

在忘記密碼的過程中，人臉識別相信是一個必要的步驟去確保用戶身分，從而大大減低身份被盜用的可能性。

虛擬銀行或成為新世代重要的APP之一，安全性與方便程度亦是新世代最看重的準則。一眾的虛擬銀行看來也要從安全方面着手，從而吸引新一代了！

比較虛擬銀行忘記密碼流程

WeLab Bank及Livi Bank忘記密碼流程比較，邊間較優勝？請到【上一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (96) — 虛擬銀行「忘記密碼」點算呢？點解眾安再次「跑贏大市」？】

【關於作者】

本文由「華田銀行」研究員海迎所撰寫。

欄名 : 華田銀行

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