▲ 實測WeLab Bank及Livi Bank「忘記密碼」方法 邊間較優勝？

WeLab Bank：只需三個步驟便能重啟密碼 會否陷入保安漏洞？

總評分：3/5

安全性：3/5

方便程度：4/5

忘記密碼流程：

1. 電話SMS驗證 →

2. 電郵地址驗證 →

3. 輸入流動保安編碼

三個步驟重啟密碼的確方便，因WeLab Bank不設用戶名稱，所以登入及忘記密碼的流程更快捷。

但WeLab與天星一樣沒有人臉識別功能，這個安全漏洞就不再討論了！用戶一共有5次機會輸入流動保安編碼，忘記編碼便要重新拍攝身分證及進行人臉識別，這樣所花的時間便更長了！

流動保安編碼可算是「第二個密碼」，相對天星來說安全系數會高一點，但WeLab Bank並沒設有安全鍵盤，一旦黑客入侵，用戶資料及保安編碼則可能出現外洩風險。WeLab Bank又可以怎樣保障用戶？「忘記密碼」的流程又是否可以再做得更好，減低風險呢？

Livi Bank：步驟較多但安全性十足

總評分：4/5

安全性：4/5

方便程度：3/5

忘記密碼流程：

1. 人臉識別 →

2. 輸入身分證上的出生日期 →

3. 輸入電郵地址 →

4. 輸入身分證號碼 →

5. 短訊驗證

Livi Bank在忘記密碼時首先運用人臉識別功能確認用戶身分，減低了身分被盜用的可能性；而在輸入身分證資料的同時，Livi亦設立安全鍵盤，減低了資料外洩的可能性，從這裡可見，Livi Bank對用戶資料非常謹慎，安全性亦因此給予較高的評價。

在平衡用戶體驗上面，用戶需要輸入已註冊的電郵地址，但毋須進行電郵驗證，免去要特意跑去e-mail的麻煩，算是不錯的選擇。

若要在雞蛋裏挑骨頭，Livi Bank的驗證步驟較長，要輸入的資料較多，但我相信用戶亦會選擇寧可驗證步驟長，而安全性亦較高的虛擬銀行，可見Livi Bank也是一個不錯的選擇！

看看天星銀行忘記密碼的實測結果，請到【上一頁】

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (96) — 虛擬銀行「忘記密碼」點算呢？點解眾安再次「跑贏大市」？】

【關於作者】

本文由「華田銀行」研究員海迎所撰寫。