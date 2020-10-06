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【實測】虛擬銀行「忘記密碼」點算好？實測4間虛銀忘記密碼流程　結果係呢間最方便

博客 17:35 2020/10/06

分享：

實測WeLab Bank及Livi Bank「忘記密碼」方法　邊間較優勝？

不知道大家有沒有試過忘記了e-banking的密碼呢？傳統銀行在「忘記密碼」時，有些容許大家透過Call centre、Phone PIN和一系列Smart question重啓密碼，但有些銀行則要求必須到分行辦理「忘記密碼」的手續。

傳統銀行忘記密碼的方法

新開業的虛擬銀行（Virtual Bank／VB）沒有分行、又沒有完善的Phone banking服務，那忘記密碼又可以怎麼辦呢？本文實測了4家已開業的虛銀，包括眾安、天星、WeLab和Livi，發現所有的VB只需在程式內點擊「忘記密碼」，再經過三分鐘的驗證便能重啟密碼，的確貫徹了方便的原則！

虛擬銀行會有全面替代傳統銀行的一天嗎？【按此

但四間VB在安全性及方便程度的比較之下，眾安成功「跑贏」。眾安有甚麼特別之處？其他虛銀又欠缺了甚麼？

天星銀行（Airstar Bank）：過程繁複但又唔係特別安全

  • 總評分：3/5
  • 安全性：3/5
  • 方便程度：3/5

忘記密碼流程：

1. 輸入用戶名稱 →
2. 電話SMS驗證 →
3. 輸入身分證上的英文名稱 →
4. 輸入身分證號碼 →
5. 電郵驗證

先讚一讚，天星是4間虛銀中的其中2間使用安全鍵盤的虛銀之一，可減低第三方盜取用戶的個人資料。

可是，如果用戶忘記了用戶名稱及密碼，用戶首先要打去客戶服務熱綫核實身分，重設用戶名稱。獲得新的用戶名稱後，便要在APP中點擊「忘記密碼」，輸入各種的個人資料。

值得一提的是天星銀行在用戶重啓密碼時，它並沒使用人臉識別功能。明明開戶時要用戶進行人臉識別，那為甚麼忘記密碼時不用人臉識別核實身分呢？如果是這樣，人臉識別的效用不是大大降低嗎？

想一想，假如整個手袋被盜去，只要同時撞破手機解鎖密碼（不是天星的密碼哦），甚麼SMS、身份證、電郵通通都不是問題，戶口密碼用也是順理成章地想改就改，各式各樣的交易便更不是問題了。

整個忘記密碼的過程與其他虛銀相若，而天星使用用戶名稱作登入但不設人臉識別，其方便程度及安全性則有待相榷呢！

WeLab Bank及Livi Bank忘記密碼流程比較，邊間較優勝？請到【下一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (96) — 虛擬銀行「忘記密碼」點算呢？點解眾安再次「跑贏大市」？】

【關於作者】

本文由「華田銀行」研究員海迎所撰寫。

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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