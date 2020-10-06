Pizza Hut堂食外賣滿$200即減$40 KFC手機點餐/好味速遞送維他冷泡無糖茶鐵觀音

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、Pizza Hut堂食外賣滿$200即減$40

星期一至五 (公眾假期除外)，到Pizza Hut惠顧外賣自取或堂食滿$200，即減$40。購買任何食品或飲品都可享有優惠，優惠更可與其他優惠一同使用 (包括金會員折扣)，可享雙重優惠！

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2、KFC：手機點餐/好味速遞送維他冷泡無糖茶鐵觀音

即日起至10月14日，用KFC手機點餐惠顧滿$25又或者好味速遞落單，即送維他冷泡無糖茶鐵觀音及維他冷泡無糖茶$2現金券。



手機點餐： 滿$25送維他冷泡無糖茶鐵觀音1包 及 維他冷泡無糖茶$2現金券

好味速遞落單 ：任何惠顧送維他冷泡無糖茶鐵觀音2包 及維他冷泡無糖茶$2現金券



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3、La Famille：10月08日生日之星 免費換領 戚風小蛋糕

La Famille 10月生日之星是10月08日生日的你！只要在10月05至08日蒞臨La Famille尖沙咀K11購物藝術館店、旺角朗豪坊店、中環國際金融中心店、海港城店、apm店或銅鑼灣耀華街店，向店員出示有效的身分證明文件核對出生日期後，FollowInstagram 及讚好Facebook，即可免費選擇一件10cm的戚風小蛋糕。

撰文：hket小編