▲ 【虛擬銀行】ZA Bank推首張自訂號碼Visa扣帳卡 會否有安全隱憂？

虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）公布，將與Visa合作推出本地首張自訂號碼扣帳卡ZA Card，讓用戶可隨心選擇卡面上的最後6位數字。扣帳卡的消費直接從活期存款戶口扣除，一旦被盜用或會損失慘重。自訂卡號碼在香港前所未聞，會否引來保安隱憂？香港資訊科技商會榮譽會長方保僑為大家解答。

ZA Bank Visa扣帳卡詳情【下一頁】

專家：如同自訂車牌 與安全無關

方保僑指，自訂卡面號碼如同自訂車牌，與保安問題無關。

他解釋指，卡面上的資料如名字及號碼等只是用作顯示持卡人的身份，而網上交易時需透過手機短訊的一次性密碼（One-Time Password）或卡上的安全碼（CVV）作驗證，才是涉及保安問題的程序。

ZA Card的實體卡上不會看到CVV驗證碼、有效期及簽名。他認為，卡面上的資料愈少愈是安全，可避免遺失時被人盜取有關資料作不法用途。

他又舉例指，此設計如同蘋果公司推出的Apple Card的實體卡，不過Apple Card的實體卡除了沒有印有安全碼及有效日期等，更沒有無印上卡號，相關資料存於Apple Wallet內。

他又認為，現時不少虛擬信用卡沒有固定卡號，按每次交易產生一次性的卡號及保安碼，較實體卡為安全。

ZA Card用戶一旦遺失實體卡，可透過手機應用程式内的「鎖卡」功能凍結帳號，方保僑指，現時不少信用卡已有類似的功能，有助用戶保障資料，更可減省致電客服報失的麻煩。

責任編輯：李瑩