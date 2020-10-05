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【收息攻略】iBond回報有2厘　認購iBond若抽中應幾時放？

收息攻略 18:15 2020/10/05

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【收息攻略】iBond回報有2厘　認購iBond若抽中應幾時放？

金管局公布新一批iBond（通脹掛鈎債券）詳情，今批iBond的最低保證息率（俗稱「保底息」）達2厘，較昔日iBond回報約1厘更高，預料iBond認購反應將較以往熱烈。若有意認購iBond而又抽中的話，應該趁價升立即沽出賺價，還是長揸收息更佳？

超低息環境　iBond回報更顯吸引

新一批iBond將於10月23日開始認購，其最低保證息率（俗稱「保底息」）達2厘，在目前超低息大環境下，相信能吸引一批尋求穩定收息的投資者認購，預料今次新iBond認購反應會較以往熱烈。

若認購iBond而又幸運抽中的話，應沽出賺價，還是採取長揸收息策略？

料認購者每日獲發2至3手iBond

根據以往iBond的認購反應及分發情況，預料每位認購新iBond的投資者，可獲發2至3手iBond。經濟學者林本利認為，如短期有3至4厘息回報可考慮放出。

另外，中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指，現時通脹是負數，所以新iBond有2厘息「都算吸引」了。現在通脹是零，甚至負通脹；所以新iBond提供的「保底息」都在通脹之上，如果是負數，已比通脹高出兩厘。

抽中iBond　宜長揸3年至到期日

業界忠告捧場客，切忌把定息產品作短期炒賣，相信難再像過往可炒高至逾105元，賺價又賺息的財息兼收，只宜長揸3年至到期日。

欄名 : 收息攻略

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