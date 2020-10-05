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【iBond 2020】新iBond「半賣半送」 三大原因話你知點解

收息攻略 18:31 2020/10/05

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金管局公布新一批通脹掛鈎債券（iBond 2020）詳情，政府將保證息率由1厘增至2厘，令iBond 2020的吸引力較以往增加。iBond被譽為「穩賺」投資，過往發行的iBond，反應都甚為熱烈。中大商學院高級講師李兆波在一個電台節目表示，今次iBond政府可謂「半賣半送」。以下3個是抽iBond的三大原因。

【iBond 2020懶人包】，按按此了解

1.持續低息環境

現時本港處於低息環境，並預期將持續一段長時間。相較於港元定期存款普遍僅有1厘的年利率情況下，對低風險投資者來說，2厘息的iBond有其吸引力。

2.保證派息

iBond每半年派息1次，定息2厘，浮息與綜合消費物價指數最近6個月按年變動率的平均值計算，以較高者為準。參考過去6批iBond派息情況，最高有6.08厘，最低也有1.02厘，都高於1厘（見下表）。而今批iBond的保證回報增至2厘，吸引力大增。

過去iBond派息
  iBond 1 （04208） iBond 2 （04214） iBond3 （04218） iBond4 （04222） iBond5 （04228） iBond6 （04231）
第一次 6.08 3.48 4.72 4.95 2.37 2.58
第二次 5.07 3.73 4.12 3.68 2.68 1.02
第三次 3.38 4.72 4.50 2.37 2.15 1.78
第四次 3.77 4.12 4.33 2.68 1.27 2.10
第五次 4.78 4.50 2.57 2.15 1.68 2.43
第六次 4.02 4.33 2.63 1.27 2.30 2.43

3.上市首日價格上升

過去6批iBond首日掛牌後，皆錄得約3%至7%的升幅（見下表），表現理想。

過去iBond表現
  iBond 1 （04208） iBond 2 （04214） iBond3 （04218） iBond4 （04222） iBond5 （04228） iBond6 （04231）
首日上市收報（元） 106.7 105.0 103.15 105.15 105.5 103.35
升幅（%） 6.7 5.0 3.2 5.2 5.5 3.4

增加命中機會  全家總動員抽

iBond過往多錄得超額認購，iBond 2020與過往iBond一樣，先滿足一人一手，待所有認購人士都有1手「打底」後，再按照認購額分配餘額。

參考最近3期的iBond認購情況，認購人數介乎48.8萬至59.8萬，每人僅穩獲派1至3手，最多也只獲派2至3手。估計今次iBond認購反應跟以往一樣熱烈，因此，策略方面，建議全家總動員，每人認購3手，以提高獲得分派的機會。

但要留意iBond不接受重複申請。

【iBond2020】新iBond保底息達2厘　券商擬推多項優惠吸客

【收息攻略】iBond回報有2厘　認購iBond若抽中應幾時放？

欄名 : 收息之選

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