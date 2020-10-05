【iBond 2020】新iBond「半賣半送」 三大原因話你知點解

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【收息股】比iBond回報2厘更吸引 精選兩隻藍籌收息股息率逾5厘
金管局公布新一批通脹掛鈎債券（iBond 2020）詳情，政府將保證息率由1厘增至2厘，令iBond 2020的吸引力較以往增加。iBond被譽為「穩賺」投資，過往發行的iBond，反應都甚為熱烈。中大商學院高級講師李兆波在一個電台節目表示，今次iBond政府可謂「半賣半送」。以下3個是抽iBond的三大原因。
【iBond 2020懶人包】，按按此了解
1.持續低息環境
現時本港處於低息環境，並預期將持續一段長時間。相較於港元定期存款普遍僅有1厘的年利率情況下，對低風險投資者來說，2厘息的iBond有其吸引力。
2.保證派息
iBond每半年派息1次，定息2厘，浮息與綜合消費物價指數最近6個月按年變動率的平均值計算，以較高者為準。參考過去6批iBond派息情況，最高有6.08厘，最低也有1.02厘，都高於1厘（見下表）。而今批iBond的保證回報增至2厘，吸引力大增。
|過去iBond派息
|iBond 1 （04208）
|iBond 2 （04214）
|iBond3 （04218）
|iBond4 （04222）
|iBond5 （04228）
|iBond6 （04231）
|第一次
|6.08
|3.48
|4.72
|4.95
|2.37
|2.58
|第二次
|5.07
|3.73
|4.12
|3.68
|2.68
|1.02
|第三次
|3.38
|4.72
|4.50
|2.37
|2.15
|1.78
|第四次
|3.77
|4.12
|4.33
|2.68
|1.27
|2.10
|第五次
|4.78
|4.50
|2.57
|2.15
|1.68
|2.43
|第六次
|4.02
|4.33
|2.63
|1.27
|2.30
|2.43
3.上市首日價格上升
過去6批iBond首日掛牌後，皆錄得約3%至7%的升幅（見下表），表現理想。
|過去iBond表現
|iBond 1 （04208）
|iBond 2 （04214）
|iBond3 （04218）
|iBond4 （04222）
|iBond5 （04228）
|iBond6 （04231）
|首日上市收報（元）
|106.7
|105.0
|103.15
|105.15
|105.5
|103.35
|升幅（%）
|6.7
|5.0
|3.2
|5.2
|5.5
|3.4
增加命中機會 全家總動員抽
iBond過往多錄得超額認購，iBond 2020與過往iBond一樣，先滿足一人一手，待所有認購人士都有1手「打底」後，再按照認購額分配餘額。
參考最近3期的iBond認購情況，認購人數介乎48.8萬至59.8萬，每人僅穩獲派1至3手，最多也只獲派2至3手。估計今次iBond認購反應跟以往一樣熱烈，因此，策略方面，建議全家總動員，每人認購3手，以提高獲得分派的機會。
但要留意iBond不接受重複申請。
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欄名 : 收息之選