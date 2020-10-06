稻香羊腩煲／辣酸湯羊鍋／麻辣雞煲 晚上8:30後堂食半價 消費錦囊 10:30 2020/10/06 分享： 稻香推出「秋冬滋寶」優惠，晚上8點半後享用羊腩煲、辣酸湯羊鍋或麻辣雞煲，即享半價！ 於全綫稻香、稻香超級漁港及稻坊分店，晚上8點半後享用古法羊腩煲（原價$88/煲）、鮮辣酸湯羊鍋（原價$88/煲）或麻麻辣雞煲（原價$68/煲），即享半價優惠！此優惠只適用於堂食，不可使用稻香集團食品優惠券。 分店地址 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 一粥麵買碎牛粥 加$1即享齋腸粉 今日 一粥麵買碎牛粥 加$1即享齋腸粉 【長者咭優惠】HKTVmall今日起登記長者會送$150現金券 長者超市優惠一覽 今日 【長者咭優惠】HKTVmall今日起登記長者會送$150現金券 長者超市優惠一覽 第9屆「十一良心消費運動」 光顧指定社企儲印花可換禮品 2020/10/05 第9屆「十一良心消費運動」 光顧指定社企儲印花可換禮品 【虛擬銀行】ZA Bank推Visa扣帳卡支援Apple Pay 用戶可自訂最後6位數字 2020/10/05 【虛擬銀行】ZA Bank推Visa扣帳卡支援Apple Pay 用戶可自訂最後6位數字 【中秋節2020】為環保出一分力！中秋月餅罐回收活動一覽 2020/10/05 【中秋節2020】為環保出一分力！中秋月餅罐回收活動一覽 著數優惠