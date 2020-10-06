稻香羊腩煲／辣酸湯羊鍋／麻辣雞煲　晚上8:30後堂食半價

稻香推出「秋冬滋寶」優惠，晚上8點半後享用羊腩煲、辣酸湯羊鍋或麻辣雞煲，即享半價！

於全綫稻香、稻香超級漁港及稻坊分店，晚上8點半後享用古法羊腩煲（原價$88/煲）、鮮辣酸湯羊鍋（原價$88/煲）或麻麻辣雞煲（原價$68/煲），即享半價優惠！此優惠只適用於堂食，不可使用稻香集團食品優惠券。

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撰文：hket小編