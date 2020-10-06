一粥麵買碎牛粥 加$1即享齋腸粉 消費錦囊 09:00 2020/10/06 分享： 為慶祝品牌成立20+1周年，買碎牛粥加$1即享齋腸粉！ 由即日起至10月9日，於全綫一粥麵分店（機場、科學園及屯門醫院分店除外）購買「鬼馬碎牛粥」，加$1即享「香滑齋腸粉」。每日優惠數量有限、售完即止。 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【長者咭優惠】HKTVmall今日（10月6日）起登記長者會送$150現金券 長者超市優惠一覽 今日 【長者咭優惠】HKTVmall今日（10月6日）起登記長者會送$150現金券 長者超市優惠一覽 第9屆「十一良心消費運動」 光顧指定社企儲印花可換禮品 2020/10/05 第9屆「十一良心消費運動」 光顧指定社企儲印花可換禮品 【虛擬銀行】ZA Bank推Visa扣帳卡支援Apple Pay 用戶可自訂最後6位數字 2020/10/05 【虛擬銀行】ZA Bank推Visa扣帳卡支援Apple Pay 用戶可自訂最後6位數字 【中秋節2020】為環保出一分力！中秋月餅罐回收活動一覽 2020/10/05 【中秋節2020】為環保出一分力！中秋月餅罐回收活動一覽 帝都推魚子美顏下午茶優惠 $388/2位兼送氣泡酒 2020/10/05 帝都推魚子美顏下午茶優惠 $388/2位兼送氣泡酒 著數優惠