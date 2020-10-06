一粥麵買碎牛粥　加$1即享齋腸粉

為慶祝品牌成立20+1周年，買碎牛粥加$1即享齋腸粉！

由即日起至10月9日，於全綫一粥麵分店（機場、科學園及屯門醫院分店除外）購買「鬼馬碎牛粥」，加$1即享「香滑齋腸粉」。每日優惠數量有限、售完即止。

撰文：hket小編