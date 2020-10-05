【iBond 2020】新iBond保證回報2厘 認購iBond時間、方法、入場費懶人包

新一批iBond（通脹掛鈎債券）發行詳情剛公布，新iBond回報達2厘（「保底息」2厘）成焦點之一。在超低息大環境下，預料是次認購iBond的反應會較以往熱烈，若有興趣認購iBond，速看以下新iBond懶人包記得重點。

金管局今日公布新一批通脹掛鈎債券（iBond 2020）發行詳情，當中最注目是政府將保證息率由1厘增至2厘。市民可於10月23日開始認購，11月5日截止，11月17在聯交所掛牌。

每手認購金額：1萬元

年期：3年

認購時間：10月23日（星期五）上午9時至11月5日（星期四）下午2時

發行總額：100億元，可按需求增至150億元；保證一人一手，其餘以抽籤決定

派息機制：浮息—以定息日最近6個月按年平均通脹率計算，首個定息日為2021年5月3日；固定息率部分2厘，以較高者為準。每半年派息一次。

保證回報：上調至2厘

上市時間：11月17日

認購方法：持有香港身份證的港人，可透過銀行、中央結算、券商認購；不接受重複申請。

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責任編輯︰陳啟昌