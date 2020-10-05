  • 28°C
香港時間 : 20201005日 (一) 19:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iBond 2020】新iBond保證回報2厘 認購iBond時間、方法、入場費懶人包

收息攻略 18:20 2020/10/05

分享：

新一批iBond（通脹掛鈎債券）發行詳情剛公布，新iBond回報達2厘（「保底息」2厘）成焦點之一。在超低息大環境下，預料是次認購iBond的反應會較以往熱烈，若有興趣認購iBond，速看以下新iBond懶人包記得重點。

金管局今日公布新一批通脹掛鈎債券（iBond 2020）發行詳情，當中最注目是政府將保證息率由1厘增至2厘。市民可於10月23日開始認購，11月5日截止，11月17在聯交所掛牌。

每手認購金額：1萬元

年期：3年

認購時間：10月23日（星期五）上午9時至11月5日（星期四）下午2時

發行總額：100億元，可按需求增至150億元；保證一人一手，其餘以抽籤決定

派息機制：浮息—以定息日最近6個月按年平均通脹率計算，首個定息日為2021年5月3日；固定息率部分2厘，以較高者為準。每半年派息一次。

保證回報：上調至2厘

上市時間：11月17日

認購方法：持有香港身份證的港人，可透過銀行、中央結算、券商認購；不接受重複申請。

券商抽iBond優惠懶人包，按【下一頁

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 收息之選

相關文章

【收息攻略】iBond回報有2厘　認購iBond若抽中應幾時放？
今日
【收息攻略】iBond回報有2厘　認購iBond若抽中應幾時放？
【iBond2020】新iBond保底息達2厘　券商擬推多項優惠吸客
今日
【iBond2020】新iBond保底息達2厘　券商擬推多項優惠吸客
【iBond 2020】iBond保證2厘息 李兆波指「半賣半送」
今日
【iBond 2020】iBond保證2厘息 李兆波指「半賣半送」
【收息股】比iBond回報2厘更吸引　精選兩隻藍籌收息股息率逾5厘
今日
【收息股】比iBond回報2厘更吸引　精選兩隻藍籌收息股息率逾5厘
【定期存款】存款收息vs買iBond收息　哪個更息率更吸引
2020/09/25
【定期存款】存款收息vs買iBond收息　哪個更息率更吸引

最新專欄文章 更多

【iBond 2020】新iBond「半賣半送」 三大原因話你知點解
今日
【iBond 2020】新iBond「半賣半送」 三大原因話你知點解
【iBond2020】消息指新一批iBond 9月29日開售　保證回報1厘 收息好過定存？
2020/09/14
【iBond2020】消息指新一批iBond 9月29日開售　保證回報1厘 收息好過定存？
iBond 2020推出工作準備中 料息厘1.8厘好過港元定期存款
2020/08/14
iBond 2020推出工作準備中 料息厘1.8厘好過港元定期存款
【收息股】港燈、電能、長建、煤氣　邊隻息率最吸引？買股收息仲有呢隻（附股息率比較）
2020/08/05
【收息股】港燈、電能、長建、煤氣　邊隻息率最吸引？買股收息仲有呢隻（附股息率比較）
【收息之選】股息率近6厘　保守投資者可考慮呢隻
2020/06/26
【收息之選】股息率近6厘　保守投資者可考慮呢隻
收息產品 香港金融管理局 債券 通脹 iBond

上一篇文章

【收息股】比iBond回報2厘更吸引　精選兩隻藍籌收息股息率逾5厘

下一篇文章

【收息攻略】iBond回報有2厘　認購iBond若抽中應幾時放？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財政預算案2020】政府重推iBond 與銀債、定存邊種有優勢？
【財政預算案2020】政府重推iBond 與銀債、定存邊種有優勢？
【定期存款】8萬元本金定存三個月　年息高達10.8厘！
【定期存款】8萬元本金定存三個月　年息高達10.8厘！
【定期存款】抽iBond回報好過定存 專家拆解4大致勝關鍵
【定期存款】抽iBond回報好過定存 專家拆解4大致勝關鍵
【定期存款】年息4.5厘吸存戶　虛擬銀行存款利息邊間最高一文睇晒
【定期存款】年息4.5厘吸存戶　虛擬銀行存款利息邊間最高一文睇晒
【虛擬銀行】富融銀行Fusion Bank今試業　3個月港元定存5厘息　活期年利率1厘
【虛擬銀行】富融銀行Fusion Bank今試業　3個月港元定存5厘息　活期年利率1厘
【虛擬銀行】螞蟻銀行香港正式開業　推活期存款2.5厘年利率吸客
【虛擬銀行】螞蟻銀行香港正式開業　推活期存款2.5厘年利率吸客