▲ 第9屆「十一良心消費運動」 光顧指定社企儲印花可換禮品

由豐盛社企學會主辦的「十一良心消費運動」已經踏入第九屆，今次活動更集齊過百間社企，只要在指定社企消費，即可儲印花換領豐富禮品。

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由即日起至2021年2月28日，凡在指定社企消費滿50元，可換取「購物獎賞計劃」印花一個，集齊指定數目印花便可換領豐富的社企禮品。可換購的禮品包括Green Ladies and Green Little 20元或50元現金券、生果媽媽蔬果清潔酵素（500ml）、銀杏士多秘製醬料套裝兌換卡一張、二澳農作社番茄乾紅醬等。

▲ Green Ladies and Green Little 現金券

▲ 二澳農作社番茄乾紅醬

此外，今年更設立了全新的網上銷售平台TECM MALL，其後更會加推「義購企劃」，讓有心人可以購買社企福袋，然後由主辦單位和合作社企把福袋轉送弱勢社群。

為減少面對面交流及接觸，今年更新增以網上直播形式介紹社企市集售賣的服務或產品，將於10月14日起一連四個星期三（10月14日、21日、28日及11月4日）舉行Happy Wednesday Live，時間為晚上8時30分至晚上9時30分。

責任編輯：曹佩鈞