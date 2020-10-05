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【iBond 2020】新iBond抽唔抽？　定留錢買iPhone？

博客 18:46 2020/10/05

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【iBond 2020】新iBond抽唔抽好？ 定留錢買iPhone？

新鮮滾熱辣，金管局今日宣布通脹掛鈎債券2020（iBond 2020）發行詳情，係繼2016年後重推。過往幾批iBond都甚受市民歡迎，iBond最吸引之處係政府會「包底」，提供保證回報，而iBond 2020就「包底」2厘年利率，較以往iBond嘅1厘增加了一倍。

iBond本意係跟通脹掛鈎，通脹係幾多，iBond就派返幾多，但今年受新冠肺炎疫情大流行影響，全球經濟受到重創，香港一樣難逃厄運，而且無人可以講實全球疫情幾時會完，即係下年經濟可以更差。咁莫講話通脹，就算出現通縮亦唔出奇。咁iBond 2020保證2厘回報，對大眾嚟講又真係幾吸引。

iBond回報比定存高

美國聯儲局已表明未來3年，即直至2023年都唔會加息，低息環境仍會持續一段時間，咁銀行嘅存款利率亦都唔會高得去邊。有留意開港元定期存款嘅投資者，應該都知道1年存款期嘅港元定存年利率只係1厘左右。積臣覺得今批iBond算係吸引嘅，將會較以往iBond更多人抽。

穩賺不賠投資

睇返以往iBond情況，iBond首日掛牌價格都會有3%至5%升幅，加上有證券行提供「N免」優惠，即係免認購手續費、保管費、代收利息費、轉倉費、佣金、二手買賣費等等，所以iBond係一筆低成本、穩賺不賠嘅投資。投機嘅人會即日放售，旨在賺首日升幅，當食餐茶，穩健派嘅人會長揸、收息抗通脹，因為橫掂銀紙放係銀行無喺乜息收。

今年iBond續以一人一手為配發原則，當認購額超過總發行額時，會先滿足一人一手，其餘認購額則按剩餘手數再作分配。今年iBond有2厘息，積臣相信認購會以往嗰幾批iBond更熱烈，想抽到多過1手會難過以往，想增加中籤機會，識玩就可利用證券行低息100%孖展優惠。

iBond回報低？  

iBond 2020保證2厘回報可能對於有玩開股票或其他高風險投資產品嘅投資者，難免會覺得iBond回報低，但對於穩健投資者嚟講，已經係唔錯嘅選擇，所以抽唔抽iBond，真係要視乎自己可承受嘅風險。

今個月推出市面同樣都係「i」字出頭嘅iPhone 12，不過買iPhone 12係消費，你用緊佢時仲會隨日子折舊，而iBond係投資產品，可以保值，甚至會有正回報。與其消費，不如拎去投資喇！

iBond 2020詳情︰

  • 每手認購金額︰1萬元
  • 年期︰3年
  • 年利率︰跟通脹掛鈎或保證2厘年利率，以較高者為準
  • 派息時間︰每半年一次
  • 認購途徑︰銀行或證券行

 

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。

撰文 : 積臣

欄名 : 積財有計

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