大新銀行推稅貸優惠 實際年利率低至1.38% 日常開支 16:22 2020/10/05 分享： 大新銀行今日（5日）宣布推出全新交稅「快應錢」，稅貸實際年利率低至1.38%，貸款額高達1,000,000港元或月薪10倍及長達24個月還款期，成功申請指定銀行產品及服務，更可享高達888元現金回贈。 客戶只需經「e直通遙距貸款申請」，簡單三步包括智能掃描身份證、自拍及電子簽名，透過辨識身份技術及大數據分析更可獲即時批核。 責任編輯：曹佩鈞 欄名 : 理財快訊 最新專欄文章 更多 【換身份證時間表】1957至63年、1970至76年出生人士注意！最新換證時間表 2020/09/11 【換身份證時間表】1957至63年、1970至76年出生人士注意！最新換證時間表 【滙豐銀行服務收費】滙豐11月起取消26項基本銀行服務收費 逾400萬名客戶料受惠 2020/09/10 【滙豐銀行服務收費】滙豐11月起取消26項基本銀行服務收費 逾400萬名客戶料受惠 【網上購物】調查指9成人將繼續網上購物 三分一Z世代將增光顧實體店 2020/09/03 【網上購物】調查指9成人將繼續網上購物 三分一Z世代將增光顧實體店 【疫情影響】6成青年擔心疫情影響就業 2成半人積蓄僅夠「撐一個月」 2020/05/07 【疫情影響】6成青年擔心疫情影響就業 2成半人積蓄僅夠「撐一個月」 【疫情影響】邊個最受疫情影響？香港七成Y世代憂交租、還按揭有困難 2020/05/05 【疫情影響】邊個最受疫情影響？香港七成Y世代憂交租、還按揭有困難 稅務貸款 銀行 大數據