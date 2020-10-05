大新銀行推稅貸優惠　實際年利率低至1.38%

大新銀行今日（5日）宣布推出全新交稅「快應錢」，稅貸實際年利率低至1.38%，貸款額高達1,000,000港元或月薪10倍及長達24個月還款期，成功申請指定銀行產品及服務，更可享高達888元現金回贈。

客戶只需經「e直通遙距貸款申請」，簡單三步包括智能掃描身份證、自拍及電子簽名，透過辨識身份技術及大數據分析更可獲即時批核。

責任編輯：曹佩鈞