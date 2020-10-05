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【慳錢達人】70歲股民投資逾千間公司股票　靠股東優待券「免費」吃喝玩樂逾30年

理財學堂 18:08 2020/10/05

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【慳錢達人】日本70歲股民投資逾千間公司股票 靠股東優待券免費吃喝玩樂逾30年 -

投資股票除了可以致富外，日本一名70歲老翁更利用股東身份享盡優惠，日常生活靠公司給予的禮券、贈品等股東福利過活，幾乎不用花現金！他在30多年來入股超過1,000間公司，賺到大筆財富，但仍然非常慳家，堅持在善用每張優惠券。

日本電視節目《月曜夜未央》曾多次訪問70歲的桐谷廣人，他在30多年間，透過入股超過1,000間公司，賺取了大量股東福利，日常生活幾乎不同花費一分一毫，連糧食、衣服、鞋子及單車等生活用品，都是靠着不同公司所提供的股東福利獲得。

點樣最慳家？網民「一人一個慳錢方法」【下一頁

金融海嘯損失慘重 靠股東福利慳錢

桐谷本身是一位職業將棋棋手，自1984年起在偶然機會下開始投資股票，在2006年時持有股票總市值達3億日圓（約2,200萬港元），被媒體譽為「理財棋士」。惟好景不常，他在2008年的金融海嘯損失慘重，當年身家「縮水」至1億日圓（約700萬港元），便引發他尋找省錢的方法。他發現可以利用日本上市企業的「株主優待」制度，透過投資增值資產之餘，更能同時賺取股東福利，只要持有指定股數，就能獲得由上市公司為股東提供的贈品、優待券及禮券，減省生活開支。

桐谷廣人的銀包放滿優待券及禮券。（《月曜夜未央》截圖）

節目紀錄了他一天的生活，發現他家中大多數的日常用品，都是透過「株主優待」的股東福利獲得，當中包括米、衣服及電器等。在他一天的行程中，無論外出用餐、看電影及健身等活動均會使用優待券，幾乎都不用花錢。

桐谷一天開支不用分毫，全靠股東福利。（《月曜夜未央》截圖）

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免費吃喝玩樂　從不浪費

即使他手持多張優待券，但從不會浪費，更會按優待券的使用限期排好行程，每天踏着單車到指定商戶吃喝玩樂。儘管對電影、健身等活動並無興趣，但為了不浪費，仍會硬着頭皮使用。桐谷坦言股票投資有苦有樂，有損失亦有收穫，認為優待券豐富了他的人生，更為股份價格下跌時提供另外的「補償」。

桐谷認為優待券為公司股份價格下跌時提供另外的「補償」。（《月曜夜未央》截圖）

《月曜夜未央》於今年8月時再度訪問桐谷，在疫情期間，他的投資演講被逼取消，除現金收入大減之外，股市大上大落，更令他所持有的股票總市值一度損失逾1億日圓（約700萬港元）。由於他非依靠現金及投資收入，生活未受太大影響，但日本實施的「外出自肅」（即政府呼籲民眾盡可能不要外出及店家暫停營業）期間，不少商戶未有營業，有商戶因此延長優待券使用限期至8月底。桐谷為了物盡其用，曾試過在一日內使用10張優待券，包括到多間商戶購物、使用電影券看電影及到餐廳用餐等，盡顯他從不浪費的個性。

由於香港多數上市公司都只會在年度大會等場合，為股東提供贈品、免費餐飲等招待，相信香港小股東難以跟隨桐谷的慳錢方法，但同樣可參考從不浪費的習慣，善用每分每毫。

責任編輯：李瑩

欄名 : 理財學堂

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