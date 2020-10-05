▲ 【iBond2020】新iBond保底息達2厘 券商擬推多項優惠吸客

新一批通脹掛鈎債券（iBond）即將開售，而今次發行的iBond最低息率保證更上調至2厘。在現時低息的環境中，相信具一定吸引力。雖然新一批iBond未正式推出，但是不少券商已經打算推出優惠吸客。

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第7批iBond資料 入場費 1萬元 發行額 150億元 年期 3年 派息周期 每半年派息一次 息率 浮息（按最近6個月按年通脹率計算，固定息率為2厘） 認購渠道 配售銀行、證券行、香港結算公司 認購期 10月23日早上9時至11月5日下午2時

時富金融

時富金融擬推iBond「5免優惠」，包括豁免認購手續費、託管費、代收息費、贖回費及轉倉費。

致富證券

致富證券計劃推出iBond免除8種費用豁免優惠，包括免按金、孖展利息、存入費等。致富擬提供的免息免按金的孖展服務，限抽2至3手，但暫無意為iBond作大額孖展。

此外，新客戶存款1萬元可獲50元超市現金券，推薦朋友開戶再獲50元超市禮券。

耀才證券



耀才亦計劃提供「5免優惠」，包括豁免認購手續費，託管費、代收息費、贖回費及轉倉費。耀才亦向新客提供零佣、送20股盈富基金 （02800） 及10股滙控 （00005） 等優惠。

寶盛證券

寶盛證券同樣計劃提供「5免優惠」，豁免認購手續費，託管費、代收息費、贖回費和存倉費。此外，寶盛擬推出孖展認購優惠，孖展客申購首3萬元可享100%免息免按金服務；若借貸3萬元或以上，孖展息率為1.88厘。

責任編輯：曹佩鈞