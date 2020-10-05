▲ 【虛擬銀行】ZA Bank推Visa扣帳卡支援Apple Pay 用戶可自訂最後6位數字 -

虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）公布，將與Visa合作推出本地首張自訂號碼扣帳卡ZA Card。由即日起至10月12日，現有ZA Bank用戶可優先預訂ZA Card卡面上最後6位數字。該行將分階段推出虛擬ZA Card和實體卡，但細節仍有待公布。

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ZA Bank指，ZA Card卡面上的最後6位數字可由用戶隨心選擇，無論是紀念日或個人幸運數字，都可以成為卡號碼的一部分。用戶可透過該張扣帳卡（Debit card）消費，所有消費支出將直接從活期存款戶口扣除。ZA Bank更會邀請Deliveroo等迎合用戶生活方式的品牌成為ZA Card特選商戶，讓用戶在消費時賺取回贈。

ZA Bank又指，用戶可憑實體卡免費在全港超過3,000部接受Visa的銀行自動櫃員機提款，並在全球近300萬部Visa自動櫃員機提取現金。實體卡上不會看到CVV驗證碼及有效期，亦不會有持卡人簽名的位置。一旦用戶遺失了實體卡，可立即透過手機應用程式内的「鎖卡」功能凍結帳號，降低資料外洩的風險。

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此外，ZA Card亦支援Apple Pay，將ZA Card加入銀包應用程式啟動Apple Pay後，只需將iPhone或Apple Watch靠近付款終端，即可在全港各種商店以更安全、更可靠及更有效保障私隱的方式付款。

為了方便用戶網購，該行更推出全港首創ZA Verify驗證功能，讓用戶能透過ZA Bank手機應用程式認證網上交易。

責任編輯：李瑩