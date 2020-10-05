【收息股】比iBond回報2厘更吸引　精選兩隻藍籌收息股息率逾5厘

▲ 【收息股】比iBond保證息率2厘更吸引 精選兩隻藍籌收息股息率逾5厘

最新發行的通脹掛鈎債券（iBond）最低息率保證達2厘，比以發行的iBond息率更高。在現時超低息環境下，對於想穩陣收息的投資者而言，這批iBond也是不俗的選擇。但若想更進取，市場也有息率逾5厘的藍籌收息股供選擇。

金管局今日將公布發行iBond的安排。中大商學院高級講師李兆波在指，最低息率保證達2厘是很少有的，意味投資者每時有1萬元iBond，可獲利息約200元。他又形容，政府今次發行iBond是「半賣半送」，對激活債券市場是「有好過無」。

事實上，投資者除了可以考慮買iBond收息外，也可考慮投資收息股。市場上也有不少較iBond息率更高的收息股，當中不乏藍籌股，如九倉置業（01997）及新世界（00017）。

以九倉置業及新世界今日中午收市價計：

九倉置業（01997）－股息率約5.2厘

新世界發展（00017） －股息率約5.4厘

九倉置業股價中午收報32.5元，以交易單位每手1,000股計，每手入場費為$32,500；

新世界發展股價中午收報37.6元，以交易單位每手1,000股計，每手入場費為$37,600；

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