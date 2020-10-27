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【收息股】比iBond兩厘回報更吸引　兩隻藍籌股息率逾五厘

收息攻略 15:22 2020/10/27

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【收息股】比iBond保證息率2厘更吸引　精選兩隻藍籌收息股息率逾5厘

最新發行的通脹掛鈎債券（iBond 2020）的保證息率提高至2厘，比以發行的iBond的1厘息為高，頓時令iBond的吸引力大增。在現時超低息環境下，對於想穩陣收息的投資者而言，這批iBond也是不俗的選擇。但若想更進取，市場也有息率逾5厘的藍籌收息股供選擇。

金管局今日將公布發行iBond的安排。中大商學院高級講師李兆波在指，最低息率保證達2厘是很少有的，意味投資者每時有1萬元iBond，可獲利息約200元。他又形容，政府今次發行iBond是「半賣半送」，對激活債券市場是「有好過無」。

事實上，投資者除了可以考慮買iBond收息外，也可考慮投資收息股。市場上也有不少較iBond息率更高的收息股，當中不乏藍籌股，如九倉置業 （01997） 及新世界 （00017） 。　

以九倉置業及新世界今日中午收市價計：

九倉置業股價中午收報31.3元，以交易單位每手1,000股計，每手入場費為$31,300；

新世界發展股價報約37.8元，以交易單位每手1,000股計，每手入場費為$37,800；

iBond 2020攻略︰

【iBond 2020】iBond認購展開　想賺息或賺價要點樣抽好？

【iBond 2020】iBond開始認購　銀行券商優惠一覽

 

【想知道九倉置業及新世界發展的買賣策略：按此（收費文章）】

 

欄名 : 收息之選

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