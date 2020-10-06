【長者咭優惠】HKTVmall今日（10月6日）起登記長者會送$150現金券　長者超市優惠一覽

▲ 【長者優惠】HKTVmall明日起登記長者會送$150現金券 長者超市優惠一覽

不少人都習慣在超市買餸及選購生活用品，長者於指定日子消費，更可享額外優惠，以下盤點超市的長者優惠。

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長者咭優惠

年滿65歲的長者可向社會福利署申請長者咭，憑長者咭於指定日子消費，即可享優惠。

超市 優惠 百佳超級市場／SUPADEPA／International／Taste／Fusion 逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。 惠康超級市場 逢星期三購買御品皇、「首選」、特惠牌或優選品牌系列產品滿任何金額可享9折，滿70元可享85折優惠。 Market Place by Jasons （只限指定分店） 逢星期三購買任何優選品牌、御品皇、「首選」及特惠牌之貨品，可享9折或滿70元可享85折。

HKTVmall

由10月6日起至10月31日到HKTVmall O2O門市，帶同長者咭及智能電話登記成為HKTVmall長者會會員，即可領取150元現金禮券。當中包括1張50元門市現金券及2張50元網上現金券，網上現金券沒有沒有最低消費門檻更可享免運費服務。

是次活動可由家人代為排隊領籌，而長者本人則可按籌號上的時間親身蒞臨取籌之門市進行登記。

每間參與的門市會按人手安排，每日派發24至72個籌號；若當日名額已滿，門市會即時掛出告示提醒。

登記時，長者必須出示有效之實體長者咭以作認證之用。

登記長者會必須於HKTVmall簡易版手機應用程式內進行認證，方可成功登記。

每人限取籌1張，僅供當天登記長者會時使用，必須根據籌上的時間前往指定門市進行認證，逾時作廢。

推廣日期：10月6至10月31日（逢星期一至五）

時間 派籌 上午10時正 登記長者會 上午10時30分至下午4時30分​

地點：HKTVmall 68間O2O門市（是次優惠不適用於小西灣富景花園店、坑口站店、調景嶺站店、荔枝角站店、美孚廣場店、大埔墟站店及屯門站閘內店）

活動詳情

百佳現金食物券

另外，百佳超級市場早前宣布與20間社福機構合作，向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200元現金食物券。惟現金食物券將經由合作社福機構直接評估服務對象需要，並代為派發予合資格之有需要人士，不開放予公眾申請。

百佳現金食物券計劃 20間參與機構名單一覽【按此】

責任編輯：曹佩鈞