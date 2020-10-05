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【中美角力】WTO影響力漸微　難為中美貿戰定輸贏？

理財學堂 14:02 2020/10/05

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【中美角力】WTO影響力漸微　難為中美貿戰定輸贏？ -

WTO影響力漸微　難緩和中美角力

無可否認，在目前美國窮追猛打下，加上各主要經濟體各自盤算，WTO猶如一盤散沙，影響力相信會日漸式微，代之而起的區域經濟合作及自貿區，例如中國倡議的「一帶一路」、東協十國發起的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），以及中日韓自貿區等，部分更已落地生根，漸見成效。倘若趨勢持續，推動貿易及化解磨擦可透過區域協定的框架進行，無疑會加速削弱WTO職能。縱使WTO勉強維繫，苟延殘喘繼續存在，其可發揮的作用相信也不會太樂觀。

若從另一方面看，假使WTO最終同意依從美國要求改革體制規章，重新定義所謂「開發中國家」以及其應享有「最惠國待遇」的原則。可是，美國這項疾呼被視為是針對中國加入WTO至今仍以「開發中國家」身份自居的問題，中國多番辯駁已超額完成承諾，並負擔超乎身份的義務，在這情況下，雖然南韓及台灣自願提前「畢業」升格，或會對中國造成更大壓力。不過，以目前中國提出的理據及希望繼續為「開發中國家」發聲的姿態，相信不會輕易屈服改變現有身份。因此，無論WTO如何取態，最終還是會順得哥情失嫂意，吃力不討好，所謂的改革自強之路恐怕是開步難，走下去更難。當然，WTO未來命運如何，還看特朗普一念之差，也只能拭目以待。

話說回來，在美中貿易爭端中，既然美國明言拒絕執行WTO的裁決，而WTO也無力對美實施制裁，那麼有關裁決儼如一紙空文，中國算是贏了面子，被賦予對美反擊施加報復關税的正當合法性。WTO對於中美貿易戰可說起不到積極的緩和作用，也只能任由兩大經濟體繼續自由搏擊。

其實，當前美中貿易戰已超出單純經貿之爭，是關乎未來由誰主導世界的角力，更是美國跨黨派遏華崛起的國策共識，故無論11月大選是特朗普連任抑或拜登上場，貿戰短期內似乎難以平息，繼續處於膠着狀態，縱使美中重啟貿易談判，甚或再簽署新一輪協議，相信亦不太可能重回舊軌，恢復貿戰前境況。

美國揚言退出WTO會否成真？【上一頁

 

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。

撰文 : 顏偉華 行健資產管理有限公司行政總裁

欄名 : 投資健聞

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