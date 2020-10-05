【中美角力】美國揚言退出WTO會否成真？推算4大可能情況

▲ 【中美角力】美國揚言退出WTO會否成真？推算4大可行情況 -

眾所周知，特朗普政府奉行「美國優先」的利己單極主義，與WTO推崇多邊機制的核心價值格格不入。特朗普2017年上任以來，美國政府已先後單方面退出多個國際性組織及條約，例如聯合國教科文組織、聯合國工業發展組織《京都議定書》、《巴黎協定》、《跨太平洋戰略經濟夥伴協定》（TPP）及《北美自由貿易協定》（NAFTA）等，而今年7月美國亦正式通知聯合國，將於明年退出世界衛生組織（WHO），由此可見，美國退群成為家常便飯。不過，美國揚言退出WTO會否成真呢？又可能會有哪些情景？

美國揚言退出WTO 4大可能情況



當9月中WTO專家組宣布不利美國的裁決後，世貿美國代表即暗示這會鞏固及加速總統退群的決定，特朗普也語帶相關說「等着瞧」，估計一般會出現4種情況：



一是美國懶着不走，繼續發揮影響力，阻撓任命新法官，癱瘓WTO，令其名存實亡，是謂没有赢家的局面。

二是美國退群並成功拉上同盟國逐步退出，形同肢解WTO，美國再以絕對優勢的雙邊貿易談判逐個擊破，這是對美國最為有利的局面。

三是美國退出，但其盟國未有齊心共退，雖然WTO失掉全球最大經濟體──美國，將會大大削弱WTO的代表性及協調操作，但美國也會進一步邊緣化，對美國未必有利。

四是美國退出，成功拉攏眾多盟國另起爐灶，並由美國主導制定相關利己規例，排除中國及其他所謂佔美國便宜的大多數開發中國家，相信這也是美國認為對其有利的不錯選項。基於美國與盟友貿易爭拗不斷，雖然成功威迫簽署了美日、美加及美墨等貿易協議，但歐盟仍堅拒屈服。美國的強權手段無疑削弱了其在國際事務上的號召力，尤其是德法，相信未必會跟從美國共同進退。

WTO陷困境 難緩和中美貿易戰？【下一頁】

為何WTO會淪為「無牙老虎」?【上一頁】