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【中美角力】中美貿戰難分難解　WTO淪為「無牙老虎」該何去何從？

博客 14:02 2020/10/05

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【中美角力】中美貿戰難分難解　WTO淪為「無牙老虎」該何去何從？

由美國啟端的美中貿易戰，從2018年7月開打迄今逾2年，不但戰火未熄，反而擴大至科技層面，甚而有牽連金融領域之勢。較早前，世界貿易組織（WTO）專家組裁決美國對華加徵關税違反世貿規定，惹來美國嚴斥及抵制，惡言威脅退會。究竟WTO是否已窮途末路，名存實亡？眼前美中貿戰僵持不下，國際組織又缺乏有效的懲罰制衡手段，最終怎收科？

在眾多國際性組織中，WTO相對是年輕的，誕生於1995年，前身是二戰後1948年成立的關貿總協定（GATT），現今有164名成員及22名正在申請談判中，2018年成員貿易總額佔全球98%，可見其份量及廣泛的代表性。

不過，這個被視為匡扶國際自由貿易的殿堂機構，卻正面臨前所未有的危機──對外威嚴旁落，難以施行法規，猶如無牙老虎；對內核心高管突「劈炮」、仲裁上訴機制癱瘓，仿如空轉的機器。不禁令人質疑，在美國威迫之下，WTO未來會從此走上改革自強之路，還是最終土崩瓦解？

WTO仲裁上訴機制癱瘓　陷入空前困境

WTO既是仲裁貿易爭拗之所，各成員為各自利益博弈由來已久，制定政策亦因會員悠悠眾口難達共識，相關制度也常遭詬病，運作上早已困難重重。可是，自美國總統特朗普上任後即變本加厲抨擊WTO體制不利美國，以改革為藉口，有系統步驟地癱瘓WTO，加速了WTO陷入空前困境。

首先，特朗普政府在國內積極推動通過《美國公平和互惠關稅法案》，以獲國會授權總統可根據實況隨意提高美國關税，變相可架空WTO，無視WTO的貿易最惠國待遇及約束關税的基本原則。其次，美國自2018年以來一再阻撓WTO任命上訴機構新法官，致使退休或離任的空缺無法填補，由原編制的七人降至現今碩果僅存的一名法官，遠低於最低規定的3人共同審理案件，這個有着「世界貿易最高法院」之稱的WTO上訴機制停擺，意味WTO已遭廢除武功，喪失了在貿易爭端作最終仲裁的關鍵角色，形同招牌被拆毁。

在WTO風雨飄搖之際，執行WTO部長會議決議事項、帶領處理日常行政工作的秘書長突然請辭，有傳是在外界巨大壓力下，意興闌珊掛冠而去，這猶如再斷WTO一臂。雖然已開展遴選接任人程序，但在各國勢力爭相推舉屬意「自己人」，恐怕仍需龍爭虎鬥角力一番，相信短期內難以有共識。

美國揚言退出WTO會否成真？【下一頁

撰文 : 顏偉華 行健資產管理有限公司行政總裁

欄名 : 投資健聞

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