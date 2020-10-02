Netflix《黯衣天使》《天才少女福爾摩斯》　熟女魔護vs少女神探尋真我

▲ 打進Netflix香港排行榜頭三甲的美國劇集《黯衣天使》及英國電影《天才少女福爾摩斯》，不約而同以過往甚少孭飛的中女及少女角色由頭帶到尾。

來到理應更開放自由的21世紀，性別不平等及種族歧視仍是尚待解決的議題，不少影星亦炮轟荷里活男女同工不同酬的現況。Netflix近期熱播的美國劇集《黯衣天使》（Ratched）及英國電影《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes），不約而同以過往甚少孭飛的中女及少女角色由頭帶到尾，凸顯在戲內戲外的父權社會中，女性如何突破男權主義束縛之難，以及尋找真我的勇氣。



《黯衣天使》黑化有原因

不止《復仇者聯盟4︰終局之戰》（Avengers︰ Endgame）於去年落幕後，個別超級英雄如黑寡婦會陸續推出自家的前傳電影，Netflix已於9月18日上架的《黯衣天使》，也是1975年上映的電影《飛越瘋人院》（One Flew Over the Cuckoo's Nest）前傳劇集。故事年代設定較電影版推早15年的1947年，講述女主角Mildred Ratched為令「Priest Killer」弟弟脫罪，用盡方法進入加州一家精神病醫院擔任護士，逐步由青澀天使黑化成電影版中的惡魔護士長。

▲ 莎朗史東飾演矢志要為慘被截肢的兒子向涉事醫生復仇的女富豪，霸氣盡現。

改編美國作家Ken Kesey同名小說的《飛越瘋人院》榮獲第48屆奧斯卡最佳電影、男女主角、導演及改編劇本5項大獎，片中Ratched（露薏絲費查飾）如冷酷無情的獨裁者，苦待裝瘋賣傻的積犯McMurphy（積尼高遜飾），但觀眾對她的背景一無所知，兩年前獲Netflix出資3億美元簽約5年「買斷」的金牌監製賴恩梅菲（Ryan Murphy）便抽出這角色來創作故事，找來愛將兼實力派演員莎拉寶森（Sarah Paulson）主演及首當監製。賴恩聲稱這系列至少有4季，每一次都會讓Ratched遇到不同危機，再讓她運用機心及殘忍手段去解決，而Netflix亦一早預訂首兩季，現細數劇中4大看點︰

①白衣天使成魔之路

首季8集並未看到Ratched完全黑化，反而以她童年與「弟弟」被當人球在多個寄養家庭受虐待的慘痛經驗、在戰地當助護無奈化身死亡天使助傷兵脫苦海的經歷等心理創傷，佐證她也是受虐者，正如莎拉寶森說︰「Ratched是這家實施父權制度醫院的受害者，大家都期望作為護士的女人應該擁有母愛且溫柔，導致了如果她不是這樣，就會被視為是反派。」

②具時代感的華麗製作

劇集背景為40年代，角色造型、布景等都是賞心悅目的復古風，製作水平超高得教人咋舌，製作設計師Judy Becker屢獲奧斯卡提名，作品有《卡露的情人》（Carol）、《斷背山》（Brokeback Mountain），跟服飾指導Lou Eyrich也是與賴恩合作無間。

③40、50、60歲女星同場飈戲

本劇集結幾位超熟女實力派演員鬥戲連場，包括茱蒂戴維絲（Judy Davis）飾演善於妒忌的護士長Betsy Bucket、莎朗史東（Sharon Stone）飾演詭異的女繼承人Lenore Osgood、辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）則扮演州長競選經理Gwendolyn Briggs。

▲ 劇中合演同性戀人的莎拉寶森（左）與辛西亞尼克森，現實中與主創人賴恩梅菲同是LGBT族群。

④探究同性戀族群的辛酸

炮製過《凹凸容醫》（Nip/Tuck）、《吉列合唱團》（Glee）等人氣劇的賴恩，一向愛在自家作品探討性小眾所受的壓迫，劇中的1940年代，女同性戀、躁鬱症和憂鬱症被視為可治癒的疾病，這對當時的同志族群等「病人」來說苦不堪言，觀眾也可反思這些令人感到辛酸的現象。

《天才少女福爾摩斯》令超人當大茄

9月23日已上架的《天才少女福爾摩斯》，則將電影背景設於1884年的英國，講述當時世界處於巨變邊緣，Enola Holmes（米莉芭比布朗飾）在16歲生日時，發現母親Eudoria（海倫娜寶漢卡特飾）神秘失蹤，只留下奇怪的禮物，卻沒有任何綫索指出其去向及離開原因。她兩位哥哥Sherlock（亨利卡維爾飾）和Mycroft（森加芬飾）決定將一直由母親home schooling的她送入寄宿學校，以成為「更優秀」的淑女，因而迫使Enola選擇逃到倫敦，展開一場尋找母親的冒險故事，更意外拯救了年輕侯爵（Louis Partridge飾），令她嘗到初戀滋味。

▲ 《怪奇物語》16歲女星美莉布朗（Millie Bobby Brown）兼任《天才少女福爾摩斯》監製和主角，兩大男神亨利卡維爾（左）及森加芬（Sam Claflin）慘成「花瓶」而無勇武之地。

本片完全拋棄了傳統福爾摩斯的形象，神探妹妹Enola一角，柯南道爾的福爾摩斯系列並沒有，是美國女作家Nancy Springer自創，故事改編其同名小說系列首集《消失的侯爵》。導演Harry Bradbeer表示Enola身處的19世紀正值女權運動風起雲湧之際，當時Emmeline Pankhurst正領導着婦女參政運動，所以劇情加進Enola母親參與女權運動、上議院將表決讓女性投票的改革法案背景，而米莉飾演的Enola比原著更多了現代精神︰「成長需要單打獨鬥（Alone，Enola的反寫），但不表示要孤單（Lonely）。我們讓她更具女性主義、更叛逆也更鹵莽。」難怪全片政治正確得連「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）飾演的神探也要靠邊站，片中還有兩大亮點︰

①打破第四道牆

米莉在本片中充分展現其古靈精怪的可愛氣質，尤其不時打破第四道牆與觀眾直接對話，既拋出問題要觀眾一起思考，也解釋正發生的劇情緣由。

▲ Enola從小被母親悉心栽培，不單遍讀名著，而且運動技擊無所不能，讓她的童年過得充實又無拘無束。

②打破規則束縛

全片猶如一名前衛媽媽育成一個能面對新時代挑戰的女兒，而後來現身的Eudoria亦直言是為了下一代有更好的生活才離開女兒。Enola最終亦明白自己想要自由及未來，她會為了尋找自我而勇敢過活，自己人生自己作主。