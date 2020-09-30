▲ 【虛擬銀行】虛擬銀行做生意 用高息存款吸客點會夠？

還記得小時候，要開一個銀行戶口是很隆重的事情，要到銀行辦理很多很多的手續，才能換到一本紅簿仔用來紀錄戶口結存。到後來，紅簿仔逐漸淡出，換來一張小小的提款卡，代表著小市民的積蓄。如今，虛擬銀行正式走進市場，無門市無簿仔甚至無提款卡的銀行服務，卻以超高存款利息來引誘著你，你敢用嗎?

相信各位讀者對虛擬銀行不會感到陌生。政府去年初一口氣發了八個虛擬銀行牌照，以推動金融普及和金融科技的發展。

沒有現金揸手=沒有安全感？

與傳統銀行以門市服務客戶為主不同，虛擬銀行的服務全部透過一個手機app完成，即在過程中用家處理的金錢只會是一堆數字，若虛銀並無發行銀行卡，用戶只能把錢轉回傳統銀行提取。這對於要現金揸手的用戶而言，虛銀並不是你的首選。

薑餅人本身使用多家傳統銀行的網上服務，也有開設三家虛銀戶口。毫無疑問虛銀的手機介面是比傳統銀行優秀。

選用虛擬銀行 速度是考慮之一

以使用轉數快服務為例，虛銀只須三兩步驟便完成轉數，但傳統銀行則要㨂戶口、㨂轉數對像，然後轉數時間，然後確認確認再確認，搞不好五分鐘也未必成功轉數。這相信就是虛銀針對數碼世代的強項。

為了吸引用戶開戶，虛銀能出的招數不多，都是以高息存款和消費回贈來搶眼球。

每次消費也有現金回贈 Ｍox甚吸引

而消費回贈這一招對薑餅人而言是有效的。以往薑餅人愛用八達通付費，貪其綁在手機超方便。現在我會以Mox作為非交通費用的支付首選，為的是其1%的無上限回贈。

不要小看那1%回贈，若你購買大額的東西如手機，回贈金額也可平平地吃一餐飯。買一份報紙也可回贈1毫子，小數怕長計，累積下來也是不少的數目呢。

事實上，在數碼年代講求的是與用家的Engagement，部份虛銀以高息定存做賣點，根本傳統銀行心態，無法讓用家與銀行產生關係。

WeLab Bank與Mox透過MasterCard Debit Card 便成功將虛的服務結合實體用戶體驗，讓用戶以實體及網上消費來體驗虛銀的存在。

而Mox更把消費得來的回贈清楚列明，讓用戶「有感」，加上在指定商戶購物有5%回贈，也是加強客戶忠誠度的殺著。

在虛擬銀行與傳統銀行之間

有不少網上博客都在討論虛銀的生存空間，或是為何傳統銀行用戶需要轉到虛銀？

薑餅人認為傳統銀行與虛銀在香港仍然有區隔的空間，例如虛銀並無投資服務，那麼傳統銀行便可以投資來挽留客戶。對投資無需要或只望賺取高存款息率，虛銀是可取的選項。

而虛銀的現金獎賞與已信用卡積分回贈玩法相若，但虛銀以扣帳卡來消費，用家毋須被卡數牽著走，加上又有類似零存整付的存款計劃幫客戶儲錢，用家也可藉著虛銀建立健康理財的概念。