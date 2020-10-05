  • 28°C
香港時間 : 20201005日 (一) 07:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

SHIBUYA109尖沙咀店低至2折　一田「秋日BB用品展」低至3折

消費錦囊 07:00 2020/10/05

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、SHIBUYA109：109WEEK 低至2折

即日起至10月 6 日，SHIBUYA109尖沙咀店推出「109WEEK」優惠，優惠低至 2 折，亦有多款限定商品有$109優惠 。

109WEEK 一週限定激減
地點：SHIBUYA109 尖沙咀海港城店
日期：9月30日至10月6日
時間：早上11時至晚上8時

2、一田百貨：秋日BB用品展 低至3折

即日起至10月15日，一田百貨舉行「秋日BB用品展」，逾100個嬰兒用品品牌，3折起發售BB衣、食、住、行用品，以及精選多款清潔消毒優惠產品。推廣期間，YATA-Fans會員單次購買嬰兒用品折實滿$500，即享有3倍積分，指定BB產品更有限定優惠！

分店：一田百貨(沙田/大埔/荃灣店)及一田超市(屯門/觀塘店)；
特別展場: 荃灣廣場中庭及將軍澳東港城中庭

優惠詳情

3、Uniqlo：初秋購物祭

Uniqlo即日起至10月8日推出「初秋購物祭」，抗UV可攜式連帽外套，男、女及童裝同時以優惠價登場，減至99至199元。

優惠詳情

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 一芳台灣水果茶買正價飲品半價加購冬瓜檸檬露　明星海鮮酒家清蒸長腳蟹 $208/斤
2020/09/30
一芳台灣水果茶買正價飲品半價加購冬瓜檸檬露　明星海鮮酒家清蒸長腳蟹 $208/斤
今日優惠精選 - 太興美食現金券買$1,000送 $150　Skechers 9月清倉日低至$90
2020/09/29
太興美食現金券買$1,000送 $150　Skechers 9月清倉日低至$90
今日優惠精選 - 半島酒店 「快樂生辰獎賞」晚市2位送蛋糕　
2020/09/28
半島酒店 「快樂生辰獎賞」晚市2位送蛋糕　
今日優惠精選 - Uniqlo AIRism口罩開售3件裝售$79　OK便利店Häagen-Dazs指定雪糕$10優惠券
2020/09/25
Uniqlo AIRism口罩開售3件裝售$79　OK便利店Häagen-Dazs指定雪糕$10優惠券
今日優惠精選 - KFC中秋優惠派對B餐7折　Buffalo牛頭牌家品倉全埸低至1折
2020/09/24
KFC中秋優惠派對B餐7折　Buffalo牛頭牌家品倉全埸低至1折
著數優惠

下一篇文章

【中秋節2020】為環保出一分力！中秋月餅罐回收活動一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【流感疫苗2020】免費或資助流感針懶人包 即睇是否符合資格、邊度有得打針
【流感疫苗2020】免費或資助流感針懶人包 即睇是否符合資格、邊度有得打針
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【中秋節2020】4日連假去邊好？精選5大中秋好去處
【中秋節2020】4日連假去邊好？精選5大中秋好去處
【食物券】百佳10月向弱勢社群派逾4千萬現金食物券　料受惠人數逾20萬（內附20間參與機構名單）
【食物券】百佳10月向弱勢社群派逾4千萬現金食物券　料受惠人數逾20萬（內附20間參與機構名單）
【學生津貼】2500元學生津貼 不設資產審查 速睇申請資格及方法
【學生津貼】2500元學生津貼 不設資產審查 速睇申請資格及方法
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項