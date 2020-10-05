SHIBUYA109尖沙咀店低至2折　一田「秋日BB用品展」低至3折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。



1、SHIBUYA109：109WEEK 低至2折

即日起至10月 6 日，SHIBUYA109尖沙咀店推出「109WEEK」優惠，優惠低至 2 折，亦有多款限定商品有$109優惠 。

109WEEK 一週限定激減

地點：SHIBUYA109 尖沙咀海港城店

日期：9月30日至10月6日

時間：早上11時至晚上8時

2、一田百貨：秋日BB用品展 低至3折

即日起至10月15日，一田百貨舉行「秋日BB用品展」，逾100個嬰兒用品品牌，3折起發售BB衣、食、住、行用品，以及精選多款清潔消毒優惠產品。推廣期間，YATA-Fans會員單次購買嬰兒用品折實滿$500，即享有3倍積分，指定BB產品更有限定優惠！

分店：一田百貨(沙田/大埔/荃灣店)及一田超市(屯門/觀塘店)；

特別展場: 荃灣廣場中庭及將軍澳東港城中庭

優惠詳情

3、Uniqlo：初秋購物祭

Uniqlo即日起至10月8日推出「初秋購物祭」，抗UV可攜式連帽外套，男、女及童裝同時以優惠價登場，減至99至199元。

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撰文：hket小編