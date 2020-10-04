【移居泰國】前亞視製作人楊紹鴻曼谷退休 讚當地醫療水準高

近年香港政局不穩，「移民」已成為港人熱話。前亞視製作人楊紹鴻早在5年前已在泰國置業並部署在曼谷退休。由住宿至醫療，他都有第一身體驗，更決定待疫情完結後，將長居曼谷。

前亞視監製楊紹鴻曾製作《碧血青天楊家將》、《再見艷陽天》等一系列膾炙人口的作品，他90年代因工作關係常帶藝人去泰國做宣傳。後來接觸更多當地人，更喜歡這地方，覺得是可退休久居之地。「一來泰國是佛教國家，人民相當有善；二來我較愛天氣較熱的地方，因年紀大會怕凍；三來生活指數不會太高。」

▲ 前亞視監製楊紹鴻 3 年多前移居曼谷退休，圖為他居住公寓的泳池，5 年前與友人購入單位，千多呎約300萬港元。

泰國以陽光海灘聞名，但若論長居，楊紹鴻說會選在曼谷。「我較喜歡旺中帶靜的城市，布吉、芭堤雅風景是好，去旅行不錯，但日日對住個海會悶。曼谷我則瞭如指掌，要靜的可留家，想熱鬧逛街可去Paragon或Central World，同樣方便。」

▲ 楊紹鴻愛城市生活故揀在曼谷退休，要陽光海灘則可去芭堤雅。

退休簽證一年一簽 另可申多次出入境

年屆60歲的楊紹鴻，近半年因疫情關係而暫時留港，但他已決定疫情後正式搬到曼谷長居；目前他以泰國的退休簽證留泰。

「年過50歲以上人士，並有80萬泰銖（約20萬港元）在泰國銀行就可申請，簽證期為一年一簽（無限期續簽），不能留泰工作。但申請人可同時在移民局申請Multiple-Entry Visa，那就可多次出入境，離開泰國後就不會理你是否仍繼續工作。」

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300萬港元買1,000多呎公寓

早於5年前，楊紹鴻已在曼谷的Sathorn區買了一所公寓。「是跟朋友夾份買，和他share一間屋，內有兩房一飯廳一客廳，約1,000多呎，有泳池、會所等設備。當年買入價為1,200萬泰銖，即約300萬港元。泰國不似香港，甚麼窗台位置全計入實用面積，這裏的公寓極為足呎，朋友來我家都估有千二、千三呎。」

談到在曼谷單身的退休生活，楊紹鴻直認簡單而寫意：「早上9時多起身，煮個早餐後就落泳池曬太陽，到12點後或自己煮飯、或外出用膳。之後去超市買菜，有空就去按摩。因我愛煮飯，若去非遊客區的街市，不是大魚大肉，煮一至兩個菜大概100多泰銖已可。」

▲ 曼谷塞車嚴重，楊紹鴻說電單車是很好的代步工具。

楊紹鴻說曼谷最大的優勢就是物價低廉。「今日香港食碗雲吞麵，比起10年前可能已貴2/3或1倍。但在泰國的平民區，食一碟海南雞飯還是40泰銖左右。我常跟朋友說，拿着一筆錢，在香港1年的生活費，夠在那邊花2至3年，退休生活追求的不外如此。」

▲ 楊紹鴻帶苑瓊丹在曼谷唐人街擦餐飽！

泰國醫療水準高 「藥價為香港三分一」

年屆退休之齡，身體難免有些小毛病，楊紹鴻表示拿着泰國退休簽證，在那邊沒有醫療保障，要靠香港的保險cover。「曼谷的私家醫院服務一流，著名的有康民醫院（Bumrungrad International Hospital）或BNH Hospital等，醫療水準很高，也儼如『聯合國』，有各國的翻譯包括國語、廣東話等，不少中東人甚至特意來就診。」楊紹鴻移居泰國幾年，曾光顧牙醫、跌傷過要看骨科等，醫療質素不俗，最難忘是一次買治肝藥的經歷。

「在香港時我會定期做檢查，無意間發現肝有問題，肝酵素突然飆高，醫生說要驗血。但因簽證續期問題我要返泰國，結果要在曼谷做檢查，香港驗血要千多元，那邊折合才600港元。最誇張是藥物，因香港帶去的剛好食完，在朋友介紹下，去曼谷藥房買只要700多港元，香港買同樣一盒服一個月的，要2,300港元，價錢只是三分一。我本來都擔心是否假藥，後來拿着原盒問香港的醫生，他說都是一樣，只因國家及藥廠不同，包裝盒不一樣而已。」

▲ 曼谷的康民醫院設備一流，部分港人放假時也在那裏兼做Body check。

【原文︰前亞視製作人楊紹鴻 曼谷退休享受優質生活】