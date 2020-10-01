▲ 【中秋節2020】買滿$300送$50現金券！中秋節商場消費購物優惠一覽

國慶中秋長周末連放4日，不少人或會與家人出外消費慶祝。各大小商場紛紛趁中秋節假期推出優惠吸客，只要消費滿指定金額即可換領現金券，留待下次消費時使用。

中秋節5大好去處【按此】

黃埔天地

由即日起至10月4日，黃埔天地《消費獎賞 賞不停》將送出逾百間指定商戶的現金券。只需憑黃埔天地最多兩間不同商舖合共消費滿300元或以上發票（其中一張必須為飲食商戶及每張發票須為100元或以上），即可成為貴賓優惠卡會員。

會員於推廣期內，於黃埔天地最多兩間商舖以電子貨幣消費滿指定金額，憑最多兩組即日或前一日之電子付款存根及對應商戶同日之機印發票，即可換領指定商戶現金券。每日數量有限，換完即止：

消費滿300元或以上：可換領指定商戶之50元零售及服務現金券一張

消費滿600元或以上：可換領指定商戶之50元零售及服務現金券、50元美食現金券、100元教育及興趣班現金券各一張

消費滿1,000元或以上：可換領指定商戶之150元零售及服務現金券、50元美食現金券、200元教育及興趣班現金券各一張

現金券換領時間：下午1時至9時（或換完即止）

現金券換領地點：黃埔天地時尚坊MTR層換領處

活動詳情

德福廣場、青衣城、PopCorn

由即日至10月11日，MTR Mobile App登記用戶於德福廣場、青衣城、PopCorn內指定商戶累積消費滿1,500元，即送200元港鐵商場現金券，包括100元時裝及美容類別及100元鐘錶／首飾／電器用品／電訊類別。

換領時間：正午12時至晚上9時

活動詳情（德福廣場／青衣城／PopCorn）

MOKO新世紀廣場、新都會廣場、YOHO MALL

由10月1日起，The Point會員即日於任何商戶以電子貨幣消費滿1,800元，即可換領300元指定食肆美食現金券及賺取會員積分。發票數量不限，惟每組發票金額須達100元。 每人只限換領禮品1次，每套餐飲贈券為MOKO新世紀廣場、新都會廣場及YOHO MALL各100元的餐飲贈券。

活動詳情（MOKO新世紀廣場／新都會廣場／YOHO MALL）

責任編輯：曹佩鈞