  • 29°C
香港時間 : 20201001日 (四) 15:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中秋節2020】買滿$300送$50現金券！中秋節商場消費購物優惠一覽

消費錦囊 14:00 2020/10/01

分享：

【中秋節2020】買滿$300送$50現金券！中秋節商場消費購物優惠一覽

國慶中秋長周末連放4日，不少人或會與家人出外消費慶祝。各大小商場紛紛趁中秋節假期推出優惠吸客，只要消費滿指定金額即可換領現金券，留待下次消費時使用。

中秋節5大好去處【按此

黃埔天地

由即日起至10月4日，黃埔天地《消費獎賞 賞不停》將送出逾百間指定商戶的現金券。只需憑黃埔天地最多兩間不同商舖合共消費滿300元或以上發票（其中一張必須為飲食商戶及每張發票須為100元或以上），即可成為貴賓優惠卡會員。

會員於推廣期內，於黃埔天地最多兩間商舖以電子貨幣消費滿指定金額，憑最多兩組即日或前一日之電子付款存根及對應商戶同日之機印發票，即可換領指定商戶現金券。每日數量有限，換完即止：

  • 消費滿300元或以上：可換領指定商戶之50元零售及服務現金券一張
  • 消費滿600元或以上：可換領指定商戶之50元零售及服務現金券、50元美食現金券、100元教育及興趣班現金券各一張
  • 消費滿1,000元或以上：可換領指定商戶之150元零售及服務現金券、50元美食現金券、200元教育及興趣班現金券各一張

現金券換領時間：下午1時至9時（或換完即止）
現金券換領地點：黃埔天地時尚坊MTR層換領處

活動詳情

德福廣場、青衣城、PopCorn

由即日至10月11日，MTR Mobile App登記用戶於德福廣場、青衣城、PopCorn內指定商戶累積消費滿1,500元，即送200元港鐵商場現金券，包括100元時裝及美容類別及100元鐘錶／首飾／電器用品／電訊類別。

換領時間：正午12時至晚上9時

活動詳情（德福廣場青衣城PopCorn

MOKO新世紀廣場、新都會廣場、YOHO MALL

由10月1日起，The Point會員即日於任何商戶以電子貨幣消費滿1,800元，即可換領300元指定食肆美食現金券及賺取會員積分。發票數量不限，惟每組發票金額須達100元。 每人只限換領禮品1次，每套餐飲贈券為MOKO新世紀廣場、新都會廣場及YOHO MALL各100元的餐飲贈券。

活動詳情（MOKO新世紀廣場新都會廣場YOHO MALL

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【中秋節2020】4日連假去邊好？精選5大中秋好去處
今日
【中秋節2020】4日連假去邊好？精選5大中秋好去處
2大景點門票優惠　昂坪纜車8折　天際100門票買一送一
2020/09/25
2大景點門票優惠　昂坪纜車8折　天際100門票買一送一
【中秋節2020】北京烤鴨外賣$250！中秋節團圓飯外賣推介
2020/09/28
【中秋節2020】北京烤鴨外賣$250！中秋節團圓飯外賣推介

最新專欄文章 更多

【中秋節2020】4日連假去邊好？精選5大中秋好去處
今日
【中秋節2020】4日連假去邊好？精選5大中秋好去處
熱狗專門店Line Up Hotdog　指定熱狗逢星期三半價
2020/09/30
熱狗專門店Line Up Hotdog　指定熱狗逢星期三半價
聖安娜夥八達通推優惠　麵包+飲品只需$10起
2020/09/30
聖安娜夥八達通推優惠　麵包+飲品只需$10起
HK Express 11月推#UOFlycation　1.5小時環港遊飛行體驗
2020/09/29
HK Express 11月推#UOFlycation　1.5小時環港遊飛行體驗
JOOX推出VIP 8折續費優惠 更有機會贏得無線藍牙耳機
2020/09/29
JOOX推出VIP 8折續費優惠 更有機會贏得無線藍牙耳機
著數優惠 中秋節 餐飲 零售 形點 YOHO Mall 青衣城 Maritime Square PopCorn 新都會廣場 Metroplaza 德福廣場 Telford Plaza Moko

下一篇文章

【中秋節2020】4日連假去邊好？精選5大中秋好去處
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【流感疫苗2020】免費或資助流感針懶人包 即睇是否符合資格、邊度有得打針
【流感疫苗2020】免費或資助流感針懶人包 即睇是否符合資格、邊度有得打針
【慳錢方法】點樣最慳家？「一人一個慳錢方法」屋企食飯、用儲值卡可以慳唔少？
【慳錢方法】點樣最慳家？「一人一個慳錢方法」屋企食飯、用儲值卡可以慳唔少？
【中秋節2020】6人用最平$488！盤點5間中秋盆菜
【中秋節2020】6人用最平$488！盤點5間中秋盆菜
【中秋節2020】4日連假去邊好？精選5大中秋好去處
【中秋節2020】4日連假去邊好？精選5大中秋好去處
【學生津貼】2500元學生津貼 不設資產審查 速睇申請資格及方法
【學生津貼】2500元學生津貼 不設資產審查 速睇申請資格及方法
【中秋節2020】北京烤鴨外賣$250！中秋節團圓飯外賣推介
【中秋節2020】北京烤鴨外賣$250！中秋節團圓飯外賣推介