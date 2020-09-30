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【MPF轉會】強積金「半自由行」轉會回贈優惠大檢閱

退休及生活保障 17:47 2020/09/30

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【MPF轉會】強積金「半自由行」轉會 邊間回贈最高？

強積金（MPF）推出20年，以往打工仔要「硬食」僱主為自己選擇的強積金計劃，但自從「僱員自選安排」（俗稱「強積金半自由行」）推出後，打工仔可轉移名下的強積金資產，自選心儀MPF受託人及計劃，更可賺盡受託人提供的基金單位回贈，變相為退休金加碼。

了解更多關於調查內容，按此

每年可「半自由行」一次

透過「強積金半自由行」，打工仔可整合以往受僱或自僱的強積金戶口（又稱個人帳戶）的累算權益至自選的MPF計劃，打工仔亦可選擇將現職的MPF帳戶內的累算權益轉移，惟只限僱員供款部分，僱主供款部分不能轉移。

每名打工仔每年可以有一次機會轉移僱員供款，在新一個曆年開始會重新計算。舉例說，假設你計劃在12月做一次「半自由行」，在新一個曆年，即明年1月開始可以再轉移，毋須再等12個月。以往受僱或自僱的強積金戶口資產則可隨時一筆過轉移。

【強積金半自由行】教你3個步驟用「半自由行」 整合MPF資產，按下一頁

「轉會」可獲基金單位回贈

為吸引打工仔「轉會」，不少受託人均會推出基金單位回贈吸客，即令你的強積金帳戶有更多退休金滾存。但要留意，打工仔要滿足受託人的特定條件，方可獲得基金單位回贈，例如轉移指定金額的強積金資產、要將轉移的強積金資產存放在該受託人指定年期、累算權益要由其他強積金計劃轉入。以下是部分強積金受託人的「轉會」回贈。

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈，按此了解

BCT銀聯強積金—最高1.7萬元的基金單位回贈 

新轉入資產達200萬元或以上，現有客戶最高可享1.5萬元一次性基金單位回贈，新客戶則最高可享1.7萬元。此外，由即日至12月31日，成功轉移強積金資產的客戶，可享低至年率0.75%的特惠基金管理費。

滙豐/恒生強積金—最高1.2萬元的紅利單位

滙豐及恒生強積金計劃提供的紅利獎賞相同。由即日起至到12月31日，累積轉移金額達150萬港元，最高可獲1.2萬元紅利單位。獎賞將於成功轉移後6個月後存入帳戶。

中銀保誠強積金最高1,000元的基金單位回贈 

由即日起至2021年3月31日，轉入強積金金額35萬元或以上，最高可獲1,000元基金單位回贈，須將成功轉移的強積金資產存於中銀保誠強積金180天。

另外，於2021年3月31日當日，計劃成員的所有賬戶的平均每日資產值之總和達到35萬元或以上，且連續完整年資為2年或以上，即可獲享0.12%基金單位回贈。

信安強積金—最高500元的基金單位獎賞

由即日起，計劃成員成功將累算權益轉移到信安強積金計劃600及/或800系列，並存放於信安不少於3個月，轉移25萬元或以上最高可獲500元的一次性基金單位回贈獎賞。

東亞強積金—最高資產總額0.8%單位獎賞

由即日起至12月31日期間登記，並成功於2021年2月28日或之前從其他強積金服務供應商轉移強積金資產至東亞強積金，轉移100萬元最高可獲轉入資產總額0.8%的單位獎賞。但東亞強積金要求客戶需於2021年12月31日前將所有成功轉移的累算權益保留至該帳戶佞，方可享受單位獎賞。

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : MPF理財

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