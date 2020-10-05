【ET財智TALK】美國總統大選倒數 富邦潘國光分析投資市場最新形勢（立即觀看）

美國總統大選入直路，美國總統特朗普（Donald Trump）確診新冠肺炎，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）拉票未有怠慢。這場選戰結果如何影響港股？富邦銀行投資策略及研究部主管潘國光（Vicks）來到《ET財智TALK》，與主持顧芷筠（Debby）為大家分析美國總統大選各個結果對投資市場的影響，和最新投資部署。

《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.com、Facebook專頁及YouTube頻道播出，主持顧芷筠每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。

重溫9月內容：

2020年9月28日 嘉賓：滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文

新經濟舊經濟大混戰 滙豐劉紹文同你睇第四季投資重點（立即觀看）

2020年9月21日 嘉賓：交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰

內房物管拆局 內房專家謝騏聰分析最新形勢（立即觀看）

2020年9月14日 嘉賓：亞達盟環球期貨副總裁潘志偉

期油、大豆、現貨金關鍵位 期貨專家潘志偉同你逐個捉（立即觀看）

2020年9月7日 嘉賓：南方東英資產管理銷售及產品策略部副總裁李雪恒

恒生科技指數ETF 捕捉科技股升勢 南方東英李雪恒同你拆解（立即觀看）