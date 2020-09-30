【ET財智TALK】美國大選？資金流？富邦潘國光@ET財智TALK 10‧5晚上8點見

美國總統大選如箭在弦，美國總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）於首場電視辯論中已就多項議題激辯。這場選戰對環球投資市場影響有多大？對資金流又有何變化？富邦銀行投資策略及研究部主管潘國光（Vicks）於10月5日（周一）於《ET財智TALK》與主持顧芷筠（Debby）為大家分析！記得10月5日晚上8點正，Bookmark定呢個網址，到時見！

《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.com、Facebook專頁及YouTube頻道播出，主持顧芷筠每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。

重溫9月內容：

2020年9月28日 嘉賓：滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文

新經濟舊經濟大混戰 滙豐劉紹文同你睇第四季投資重點（立即觀看）

2020年9月21日 嘉賓：交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰

內房物管拆局 內房專家謝騏聰分析最新形勢（立即觀看）

2020年9月14日 嘉賓：亞達盟環球期貨副總裁潘志偉

期油、大豆、現貨金關鍵位 期貨專家潘志偉同你逐個捉（立即觀看）

2020年9月7日 嘉賓：南方東英資產管理銷售及產品策略部副總裁李雪恒

恒生科技指數ETF 捕捉科技股升勢 南方東英李雪恒同你拆解（立即觀看）