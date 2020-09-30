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中秋節奶黃朱古力蓮蓉月餅 配甜酒砵酒就最夾

博客 13:48 2020/09/30

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今年食月餅之餘，不妨搞搞新意思，用甜酒配月餅。

又到中秋節，當然少不了要吃月餅來應節。但除了吃月餅配普洱茶，愛酒之人，當然會費心思拿葡萄酒來配月餅。近年市面多了許多不同風味餡料的月餅，究竟用甚麼葡萄酒配月餅好？嘗試解構一下。

Sauternes或Tokaji配奶黃月餅

一談到配月餅，自不然就會想起用甜酒。在葡萄酒世界裏面，甜酒多采多姿，尤以法國波爾多的Sauternes最為人熟悉。Sauternes的特別之處是因為葡萄受到貴腐霉（Noble Rot）侵蝕，葡萄會萎縮、變乾，令其果糖更加濃縮，而最為人熟悉就是「甜酒之王」Chateau d'Yquem，但接近千元用來配月餅，可能會覺得肉赤，那就可以考慮同地區但其他酒莊的出品，如Chateau Guiraud。

Chateau Guiraud, 1er Cru, Sauternes, 2016（$240，Watson's Wine）

筆者就曾經試過用Guiraud 5個不同的年份去配奶黃月餅，金銀花（Honeysuckle）及茉莉花的風味尤其出眾，而用新年份配月餅，已經非常不俗，而且價錢便宜許多，如2016年是$240，2011年已經要$550，而且只是半枝裝（375ml）。

想再便宜一點，可以選擇在超市也有得賣的Chateau Partarrieu。這間過百年歷史的酒莊，1993年被另一間Sauternes酒莊Chateau Suduiraut的前莊主Philippe Mercadier收購後，大大提升了酒莊的設備及釀酒技術，平均樹齡也有50年，採用80% Semillon及20% Sauvignon Blanc釀製，除了有濃郁的蜂蜜甜香外，還有絲絲清爽的酸度。

Chateau Partarrieu, Sauternes（$129，百佳）

除了Sauternes外，如果要配奶黃月餅，還可以考慮另一款著名甜酒－－匈牙利的Tokaji，雖然名字沒有Sauternes那般響亮，但也是以貴腐葡萄來釀製，分3-6不同的Puttonyos（用來承載葡萄的容器，現作為甜度的指標），數字愈大就愈甜。

像Disznoko, Tokaji, Aszu, 6 Puttonyos，Aszu就是貴腐的意思，採用的葡萄主要是Furmint。當年輕時，有柑橘、蜜糖、熱帶生果的風味；超過10年陳，就增添了乾果、薄荷香料、煙草及烤香等氣息。用Tokaji來配奶黃月餅，其柑橘的風味，就很襯奶黃的creamy口感。

Disznoko, Tokaji, Aszu, 6 Puttonyos, 2002（$550，Watson's Wine）

德國甜酒配蓮蓉月餅

德國也是以甜酒馳名，採用Riesling葡萄釀製，以葡萄的含糖量及果實的成熟度，分為Kabinett（珍藏）、Spatlese（晚採）、Auslese（精選）、Beerenauslese（BA，逐粒精選）、Eiswein（冰酒）及Trockenbeerenauslese（TBA，果乾逐粒精選）。BA及TBA級別的葡萄都受貴腐霉葡萄影響，但Auslese就不一定。可以想像BA及TBA就相對較甜，但也愈珍貴。

Schloss Lieser Niederberg Helden, Riesling, Auslese, 2018（$468，Watson's Wine）

如果用來配白蓮蓉月餅，香甜馥郁的Auslese就最適合不過，而比較濃味及甜度高的黃蓮蓉，就可以用BA來配襯。順帶一提，近年流行的冰皮月餅，卡路里比傳統月餅低，可以清爽酸度明顯的Kabinett配襯。

Schloss Lieser Niederberg Helden, Riesling, Beerenauslese, 2018（$950，Watson's Wine）

另類之選：Port配朱古力月餅

葡萄牙的Port（砵酒），一向都是朱古力的「最佳拍檔」，因此，當要揀配朱古力月餅的葡萄酒，就非Port莫屬。嚴格來說，Port並不是甜酒類別，只是因為在發酵過程中，加進烈酒保留糖份，令它帶甜，它其實屬於加烈酒（Fortified Wine）。Port也有許多種類，最常見是Ruby及Tawny，最昂貴罕有最多層次是Vintage Port，LBV（Late Bottled Vintage Port）與Vintage Port一樣，都是以單一年份的葡萄來釀製，但LBV就可以更早飲用更便宜。

像Warre's, LBV, 2007也只是$228，還要得過Decanter World Wine Award 2019金獎。在木桶陳年4年後，還在酒瓶陳6年才推出市場，較法例規定的4年還多兩年，可算非常超值。而且配朱古力月餅，乾梅味加強了，朱古力在口中迸發，是天造地設的配搭。

Warre's, Late Bottled Vintage Port, 2007（$228，Watson's Wine）

Info

Watson's Wine：2606 8828 

撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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