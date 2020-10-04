▲ 一份危疾 如何解決兩個矛盾？

現年60歲的陳先生從事專業會計的工作，最近把醫療保險轉為可扣稅的自願性醫保時，發現一份於10年前已完成了供款的危疾保險。但因醫療費用通脹的關係，該危疾保險已無法為他提供全面的嚴重危疾疾病財務保障。不過，他已臨屆退休年齡，加買新的危疾保險不太合乎成本效益，可以怎麼辦？

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危疾保覆蓋常見嚴重疾病

現時市場上所提供的危疾保險所覆蓋的疾病有60多種到百多種不等。不過，主要是核心的嚴重疾病種類即是常見的，基本上全部不同保險公司的危疾保險也已經包括在內，而其他外圍的嚴重疾病種類，基本上是十分罕見，患上的機會率有如中六合彩般。基於每覆蓋一種疾病類別是有所牽涉成本的，即是保險成本cost of insurance。

若果這些外圍的稀有嚴重疾病類別愈多，保險成本cost of insurance就會愈高，對投保人士來說並不一定着數。同時陳先生最擔心的是有關癌症、心臟及中風疾病方面的風險，故此他希望這個「補飛的」嚴重疾病保險可以「集中火力」的照顧他這方面的需要，這樣便符合他所需要的高成本效益之要求。

再者，從心理角度的感受來說，陳先生透露他感覺十分矛盾，一方面當然明白買保險是需要交保費，但另一邊廂，明明自己手上已有一份嚴重危疾保障，還額外使費購買多一份嚴重危疾保險，心裏感覺十分不願意，有點浪費金錢的感覺。與此同時，陳先生今年已經60歲，計劃65歲便退休。一般現時市場上的危疾保險計劃供款期是10年起的，這使他擔心退休後還要繼續為那份額外的危疾醫療保險供款而有一點吃力。同時若果投保需要做身體檢查的話，他便覺得心裏不舒服了。

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供款期可選擇五年或十年

當筆者了解及明白陳先生的需要及關注之後，從一間剛新成立的保險公司，找到了一份「保費回贈危疾保險計劃」去介紹給陳先生。這份危疾保險計劃的設計原意就是針對「補飛」之用。這份計劃並不會與一般市場上的危疾保險計劃覆蓋60多到100多隻嚴重疾病，計劃內只設有四選項提供給投保人士選擇，而每一選項內則包含不同的癌症心臟病及中風的組合，特別針對投保人士對於不同癌症，心臟病及中風保障的需要。

顧名思義，這份危疾保險的保費是可以回贈的。若果於保險期內並沒有任何索償，保險公司於20年的保障期期滿之後，便會100%的把全數保費退回給陳先生。這樣便可以解決陳先生若果幸運的沒有任何索償，而白白交保費的心理障礙了。

同時，這份保險的供款期罕有地提供五年或十年的供款期選擇。正正這個五年供款期的選擇，符合陳先生65歲退休前完成全部供款的要求。投保手續也不需要作身體檢查，只需回答簡單的問題便可以。

（節錄）

【原文：危疾沒索償 保費可退回（收費文章）】