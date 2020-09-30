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【慳錢方法】善用超市格價網頁/App 一搜即睇最抵價錢！

日常開支 16:04 2020/09/30

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【慳錢方法】善用超市格價網頁/App 一搜即睇最抵價錢！ -

經濟衰退下，學會格價慳錢變得更為重要，不過打工仔放工時也未必有時間到各超市格價，難以慳盡一分一毫。其實市面上有不少格價網站及應用程式，比較同一貨品於不同超市、不同時段的售價，以便消費者選擇最「抵買」的一間。想要減低在超市購買日常生活用品的開支，攞定電話出嚟揀心水產品！

消委會「網上價格一覽通」

消委會推出的「網上格價一覽通」網頁，收集了多間連鎖商戶（惠康、百佳、Market Place by Jasons、屈臣氏、AEON、大昌食品）的資料，比較逾2,200款熱門貨品的價格。

消費者只需輸入有關商品名稱或掃描商品條碼，即可比較以上商戶售價，更可從中查看各商戶在過去7天或過去30天的價格走勢，去衡量現時售價的高低。用家更可設定心水商品的目標價格，當貨品的價格到達或低於已設定的目標價格時，系統將用家向發送電郵通知，讓消費者毋須每日親身到訪超市，亦能緊貼商品價格的走勢。

除了按貨品分類外，更設有「最大差價」及「跌價貨品」搜尋功能，讓消費者搜尋價格跌幅最大的貨品，方便消費者決定是否要趁低價大手「入貨」。

以9月30日為例，最大差價貨品中的多芬輕盈純淨洗髮乳 ，比較3間有售賣的超市商戶，其售價可相差逾1.3倍，以百佳售69.9元最高，屈臣氏售29.9元最便宜。

消委會「網上價格一覽通」設有「最大差價」搜尋功能。

 

「一人一個慳錢方法」點樣最慳家？【下一頁

超市格價易（Android

手機應用程式「超市格價易」每天提供全香港多間超級市場及網上商店各類貨品價格，包括百佳、惠康、HKTVmall、AEON、屈臣氏、萬寧及實惠等，涵蓋糧油食品、飲品、零食、嬰兒用品、個人護理、家居清潔及寵物用品超過2萬件商品的價格。

「超市格價易」介面設計簡單，現時只支援Android系統，惟功能相較於消委會的「網上價格一覽通」少。

「超市格價易」的介面簡單，清晰比較不同商戶的售價。（有關價錢非今日售價。）

 

慳D啦— 香港超市格價平台（iOSAndroid

手機應用程式「慳D啦」由本地初創公司研發，只要輸入貨品或品牌名稱，能比較同一件貨品在各超市的售價。應用程式提供「以往最低價」及「價格走勢圖」的功能， 列出過去90日、30日、7日內的最低的價格，並以圖表展示各超市在一個月內的價格走勢，避免消費者買「貴貨」。

此外，應用程式更設有「到價提示」，用家只需設定提示價格，到價時系統會向用家發出通知。而「購物清單」功能更能助用家記下要購買的日用品，計劃所需預算。

責任編輯：李瑩

欄名 : 生活理財

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