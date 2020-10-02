從抗疫表現看 女性領導人更擅長危機管理？

▲ 抗疫表現反映 女性領導人更擅長處理危機？

檢視一個領導者是否傑出的最好方法是看他們如何處理危機。總結各國應對疫情的方案及成果，不難發現德國、新西蘭、丹麥及台灣，這些由女性擔任領導人的地方，疫情死亡率相對都比較低。要知道女性佔全球政府首腦的比例只有7%，換言之，女性領導人的抗疫表現遠要較男性出色得多。

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德紐丹麥等 成功果斷抗疫

當各國領導人都掙扎於開放救經濟還是隔離封鎖政策之時，默克爾（Angela Merkel）領導的德國便根據科學抗疫，進行大規模的病毒測試，追蹤零號病人及採取隔離措施，又以病毒數據和感染率，向民眾解釋為何需要戴上口罩及進行社會隔離。同屬最早一批嚴格限制國民社交生活的歐洲國家，丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）除了封城之外，她還實施了必要的經濟政策，以求在危機期間維持該國的經濟運作。

另一個抗疫模範生則要數新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern），她領導的政府在疫情之初，便果斷採取了嚴格的邊境關閉、封城及檢測等政策，成功達至百日無新增病例的紀錄，雖然近日再度錄得新確診個案，但估計病毒的日增長率只低於1%，仍遠勝其他西方國家。

說到抗疫成功的女性領導人，當然不得不提台灣的蔡英文總統。前副總統陳建仁是流行病學家和病毒專家，表明自己只會以事實為基礎決策，而台灣數位政務委員唐鳳則利用大數據進行追蹤及物資放送。配合出入境限制及健康檢查，台灣2,300萬人口中，確診人數不足500宗，至今死亡人數僅7人，病例比例極低。

（節錄）

【原文：女性領導人 更擅長危機管理？（收費文章）】