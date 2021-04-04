【移民加拿大】港爸為孩子移民加國　經省提名計劃工作半年即獲移民資格

▲ 【移民加拿大】港爸為孩子未來棄港事業移民加國 經省提名計劃工作半年即獲移居留資格

為了下一代的將來，父母都希望給子女更好的選擇。80後港爸阿康2017年毅然捨棄香港事業，舉家移民至加拿大第8大城市曼尼托巴省市溫尼伯（Winnipeg）。阿康兩名分別8歲和5歲的女兒，入讀當地公立學校享受互動教學，零壓力地愉快學習，拒絕做港式填鴨，不如一聽這港爸的心聲！

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為女兒有更好將來 願放棄香港一切

阿康在香港時，擁有一間經營了約7年的蛋糕店，生意亦穩步上揚。不過在女兒出生後，他看到香港教育制度對小朋友及家長都構成很大壓力，開始留意移民相關政策。2014年，他與太太到加拿大旅行兼探親，有感當地環境和教育制度都不錯，因而萌生移民該國的念頭。

一家人商量之後，決定放棄在香港辛苦多年的回報，選擇行出移民第一步。即使要面對眾多未知之數，但為下一代義無反顧決定一試，希望給她們多一個選擇，小朋友更開心快樂地成長。

省提名移民加強當地就業

2015年，他曾嘗試申請技術移民，但不成功，後來一直研究加拿大的移民政策。他發現曼尼托巴省有名為「省提名移民計劃」（Provincial Nominee Program，簡稱PNP），只要在那邊讀書、工作，便可透過此計劃申請永久居民資格。

省提名計劃是加拿大經濟移民的其中一個類別，允許各省和地區為有意移民至當地入士提名永久居民資格。計劃主要想吸納人才和留學生，留在當地加強就業，解決市場需求。

省提名計劃採用計分制，滿分為1,000分，其中較為加分的項目有：21至45歲可獲75分、擁4年或以上工作經驗可獲75分（獲當地認可資格額外加100分）、學士學歷可獲110分、當地有親人可加200分、曾在當地工作6個月或以上可獲100分等。但要數最加分的項目，是正在於當地工作滿6個月即可獲500分。

▲ 參考曼尼托巴省的計分表，正在於當地工作即可獲500分。

先到當地進修 再就業獲取居留權

2017年，阿康於溫尼伯修讀為期1年的酒店課程，學費約1.9萬加元（約11萬港元）。畢業後，他幸運地在極短時間內找到酒店工作，並持續工作半年，後來花了約3個月時間便成功取得省提名資格，再成功申請永久居民簽證。計及讀書和工作，阿康和家人前後花了約3年取得永久居民資格。

「讀書時，配偶可以申請配偶工作簽證在當地工作，小朋友可申請學生簽證或旅遊簽證上學。加拿大政府網站寫明，17歲或以下小朋友在父母陪同下，在當地可享免費教育權利。」

他又指，省提名最低門檻約400幾分，換言之取得500分已足夠，加上其他因素如年齡、英語能力，基本上很容易取得省提名資格。然而是否可以跳過讀書，直接過來工作？「讀書是需要的，因為讀完書後可取得畢業工作簽證去找工作。該簽證的年期視乎課程長短，正常1年課程有1年工簽，2年或以上課程一般有3年。純粹來工作都可以，但要找到方法先取得工作簽證。」阿康一家移民花費了約十多萬港元。

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學校培育學生自主學習

溫尼伯有私立和公立學校，前者學費視乎質素，有平有貴，後者則完全免費，阿康為女兒選擇了入讀公立學校。「沒有必要讀私立學校，因公立學校的支援已很好。」其8歲女兒正就讀當地Grade 3（相當於香港小學三年班），5歲女兒則就讀幼稚園。

他指當地教學模式以互動教學為主，不會強迫小朋友做大量功課、溫習和考試，學習環境偏向自由。「記得有一次家長會，我與老師見面提出女兒英文串字能力不太好，可能要想辦法加強。老師直接跟我說，不需擔心她的串字能力，反要着重小朋友學習去講。學習串字是漫漫長路，日後慢慢改進便可。可能在香港家長眼中，這種教育不夠進取或沒有競爭力，但另一方面，這邊主張讓小朋友自然吸收，由他們自發學習他們想學習的東西，不會給予小朋友太大壓力。我兩個女都好喜歡這種教學模式。」

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不帶功課回家

大部分功課都會在學校當場完成並呈交，不會將功課帶回家，放學後可真正擁有自己的時間。他觀察到兩個女兒都變得更開朗，不像在香港般大壓力。「她們會自己發掘事物，也會主動看書，這是在學校培養的。」

移民加國後，阿康一家都比以前開心和輕鬆。「因為沒有香港那種壓力，生活節奏雖然慢了，但都好享受現在的時光，無論大人小朋友的活動空間都多了好多。小朋友除了返學，都有自己享受的東西，例如女兒會學跳舞、游水，不用在香港般要有十八般武藝，她想學甚麼就讓她去學。」

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溫尼伯生活最重要是有車

阿康的家距學校步程約10分鐘，步行距離內亦可去到不同公園，環境甚是宜居。不過天氣就未必了，冬天氣溫一般在零下30℃，短暫日子更低至零下50℃，夏天則氣候宜人，平均氣溫25℃。

「雖然零下30℃數字上好恐怖，但因為不似香港潮濕，即使寒冷都可以接受。我們過來時抱持正面態度，覺得這邊生活好合適，港人雖然未必習慣天氣，但在北美或溫尼伯生活最重要是有車，有車出入即使天氣寒冷都沒有太大問題。溫尼伯交通設施不像香港般完善，有私家車亦可以節省許多時間。」

阿康開設Facebook專頁「80后Daddy出走加拿大」，與其他港爸港媽交流移民和育兒心得。

作者：陸明敏

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

【原文︰80 後港爸為孩子移民加拿大 經省提名工作半年即獲移民資格】