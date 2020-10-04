【MPF】強積金難管理？積金局推動提升MPF資訊透明度

▲ 【MPF】強積金難管理？積金局提升MPF資訊透明度助格價

積金局及業界多年來落實不同措施，令成員能更有效認識不同的強積金產品，以及於不同受託人的產品之間進行比較，從而選擇最適合自身需要的投資策略及產品。

細分基金收費 更加方便格價

積金局自2019年4月推出一站式的「強積金基金平台」，及後推出有關的流動應用程式。直至2020年7月，平台的訪客人次近48萬，提供所有強積金基金資訊，包括過往投資表現，開支比率等。除了列出總開支比率外，更首次將基金收費「一拆三」，細分為「行政/受託人/保管人費」、「保薦人費」及「投資管理費」，令成員更易掌握資訊，透過市場力量推動基金收費下調。

此外，積金局要求受託人優化周年權益報表，以列表方式呈述周年帳戶資產增減摘要，及加插圖表以顯示基金的分布，以取代以純文字方式，令成員更清楚了解。由2020年9月起，成員所收到的周年權益報表將會是經已優化的版本。

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統一帳戶資訊格式 方便閱讀



同時，積金局亦要求各受託人根據特定格式，統一電子平台首頁有關強積金帳戶概覽的資料顯示，預計今年內所有強積金計劃也會使用這個統一的新格式。其內容包括：

一丶以數學算式顯示帳戶結餘；

二丶帳戶自開立起計的淨供款及淨轉入計劃款額；

三丶帳戶自開立起計的收益/虧損；

四丶以餅形統計圖顯示至少5個於帳戶結餘日持有量最高的成分基金的百分比及其他成分基金持有量的總百分比

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新增標記級別 有助衡量風險



為了進一步提升強積金產品的資訊透明度，積金局也要求受託人提供統一的強積金計劃說明書，並據劃一的風險標示系統披露基金的風險級別。該文件必須於封面提供劃一的基本資料，同時要提供劃一的基金列表，顯示計劃內各基金的主要特點，包括「投資重點」。至於風險級別方面，受託人必須按基金所屬的風險標記水平，以最低為1至最高為7作出分類。這個級別標記有助成員得知投資組合的風險水平，及挑選合適風險水平的基金。

其他措施如積金局網頁新增「投資重點」快捷鍵等都在去年或今年陸續落實，而積金局提升透明度的三部曲也快將完成。屆時，所有基金於表現、收費、資料呈述及風險披露都將有同一形式，而且成員將更容易得到相關資訊，令他們可以更直接及更準確地作出比較。

（節錄）

【原文：積金局提升強積金資料透明度】