▲ 【退休規劃】49歲兩子之母 醫保不足退休生活怎安排？

除了不應扣減保費，她更應該增加保障，現時她只有一份很基本的醫療保險及由丈夫公司提供的團體醫療保障，並沒有任何危疾保障。

趁早安排足夠醫療保障

Alvin指，一般人中年開始面對的最大潛在支出便是醫藥費，她應該趁現時身體健康時，多了解適當的醫療保險計劃，亦可以考慮購買自願醫保中的靈活計劃，除了得到保障，亦能協助丈夫減少稅務支出。

黃小姐現時有46萬元流動資金，應足夠應付未來3年基本生活及額外醫療保險的保費支出。Alvin建議，假如未來3年都沒有新工作或收入，她才考慮利用紅利扣減保費及提取保單收益作生活費。另外，再過兩年到2025時，她有一筆近123萬元的保單價值可自由提取，到時她可按需要而分段提取，因保單價值會隨時間而增加，保存財富在保單中可以協助抵銷通脹對生活的影響。

按她手上的資金推算，應能夠令她維持到70歲以上的生活，到時亦可考慮將與丈夫聯名持有，市值近800萬元的自住物業申請安老按揭來製造收入，到時可以考慮申請15年或20年的收益計劃。

Alvin又提醒，規劃退休生活應該以家庭為單位，所以她亦應該和丈夫認真討論，了解丈夫的心態及財政狀況，一同計劃如何一起享受退休人生，更可以減少不了解另一半的狀況令將來出現驚嚇的局面。

擁5份人壽保單，應用紅利支付保費嗎？【上一頁】

【原文刊於第674期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。