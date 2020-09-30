▲ 【退休規劃】49歲兩子之母 醫保不足退休生活怎安排？

Alvin按黃小姐提供的保單周年報告中的數字計算，她在22年前及26年前購買的人壽保單，在這20多年間提供了共20萬美元的保障額以外，還有所增值。

人壽保單具平穩增值能力

根據多年供款及最新退保價值計算，兩份保單的年度回報有2.78%及3.30%，遠高於現時的銀行存款利率，而且保單繼續有效，不單止能維持人壽保障，保單的年度回報將隨時間進一步提升。

與其利用紅利支付保費，令保單減值，倒不如利用現時儲蓄繼續付款。雖然兩份人壽保單需要終身交費，但長支付期的終身人壽保單的好處，是一方面可以降低每年的保費負擔，另一方面亦是一份能夠利用長時間有更好增值能力的理財工具。

黃小姐現時所擁有的保單的退保價值已遠高於總累積的保費，所以現時兩份保單並非只有消費性的人壽保障特質，而是不用擔心價格波動的財富增值工具。她以時間換來保障及平穩收益，若現時採用紅利扣減保費，便會浪費了20多年的安排。

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【原文刊於第674期《iMoney》（收費文章）】