  • 29°C
香港時間 : 2020930日 (三) 18:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【退休規劃】49歲中年婦育兩子　憂醫療保障不足未敢想退休

退休及生活保障 12:15 2020/09/30

分享：

【退休規劃】49歲兩子之母　醫保不足退休生活怎安排？

Alvin按黃小姐提供的保單周年報告中的數字計算，她在22年前及26年前購買的人壽保單，在這20多年間提供了共20萬美元的保障額以外，還有所增值。

人壽保單具平穩增值能力

根據多年供款及最新退保價值計算，兩份保單的年度回報有2.78%及3.30%，遠高於現時的銀行存款利率，而且保單繼續有效，不單止能維持人壽保障，保單的年度回報將隨時間進一步提升。

與其利用紅利支付保費，令保單減值，倒不如利用現時儲蓄繼續付款。雖然兩份人壽保單需要終身交費，但長支付期的終身人壽保單的好處，是一方面可以降低每年的保費負擔，另一方面亦是一份能夠利用長時間有更好增值能力的理財工具。

黃小姐現時所擁有的保單的退保價值已遠高於總累積的保費，所以現時兩份保單並非只有消費性的人壽保障特質，而是不用擔心價格波動的財富增值工具。她以時間換來保障及平穩收益，若現時採用紅利扣減保費，便會浪費了20多年的安排。

應使用滾存紅利繳交保費嗎？請到【上一頁

如何安排醫療保障？【下一頁

 

【原文刊於第674期《iMoney》（收費文章）】

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

相關文章

女會計擁千萬資產　為何仍有入不敷支問題？
2020/04/01
女會計擁千萬資產　為何仍有入不敷支問題？
【退休規劃】中年夫婦擁逾4000萬資產　想提早退休仍有困難？
2020/02/05
【退休規劃】中年夫婦擁逾4000萬資產　想提早退休仍有困難？
【理財有道】45歲單身熟女月入9萬　加按物業套現500萬現金應如何增值？
2020/09/16
【理財有道】45歲單身熟女月入9萬　加按物業套現500萬現金應如何增值？

最新專欄文章 更多

【退休規劃】49歲中年婦育兩子　憂醫療保障不足未敢想退休
今日
【退休規劃】49歲中年婦育兩子　憂醫療保障不足未敢想退休
【退休規劃】45歲擁千萬籌謀退休　利用年金可安心退休嗎？
2020/09/16
【退休規劃】45歲擁千萬籌謀退休　利用年金可安心退休嗎？
退休 人壽保險

上一篇文章

【退休規劃】49歲中年婦育兩子　憂醫療保障不足未敢想退休

下一篇文章

【MPF管理】積金局推出全新一站式網上帳戶管理平台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
10隻可扣稅延期年金計劃比較
10隻可扣稅延期年金計劃比較
【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
【MPF管理】積金局推出全新一站式網上帳戶管理平台
【MPF管理】積金局推出全新一站式網上帳戶管理平台
接種HPV疫苗定價多少？3間機構大比併
接種HPV疫苗定價多少？3間機構大比併