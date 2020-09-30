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【退休規劃】49歲兩子之母　醫保不足退休生活怎安排？

博客 12:15 2020/09/30

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【退休規劃】49歲兩子之母　醫保不足退休生活怎安排？

讀者黃小姐去年因公司重組而失去工作，因短期都未能找到工作，所以開始認真考慮退休。她不肯定是否有足夠退休儲備應付將來生活，另外亦擔心醫療保險保障不足會影響未來生活。黃小姐現時的財富組合只有3類資產：保險單退保價值、強積金和銀行存款。

40歲女金融經理想提早退休可行嗎？【按此

過去20多年，黃小姐透過人壽保險作為儲蓄工具，維持很好的儲蓄習慣，她持有5份有儲蓄成分的人壽保單。她每月個人生活費大概6,000元，丈夫現時工作穩定，家中開支由他全力負責，黃小姐只要照顧好自己便可。不過各家人的保險費用都是由她負責，每年需要約1.6萬元保費開支，加上現時的儲蓄和基本醫療保障計劃每年約3.9萬元保費，每年預計保險保費需要5.5萬元，再加上1年生活費約7萬元，她便要準備每年約12.5萬元的支出。

以滾存紅利繳交保費應三思

黃小姐現時才49歲，按一般女性預期壽命估算，她最少還有40年時間生活，未計通脹及其他突發支出，她需要有500萬元儲備才能退休，惟她現時所有資產總值只有約294萬元，只及一半需要，難怪她會有所擔憂，開始動腦筋如何能夠減少支出。她考慮將需要終身供款的兩份人壽保險單，利用已滾存的紅利繳交將來保費，令一年支出可減少約1.7萬元，她亦估計紅利最少可以應付未來10年的保費支出。

Alvin聽到這個想法，第一時間提醒她要考慮清楚，原因是利用紅利支付保費的確可以減少即時支出，但對有保障及儲蓄價值的人壽保單來說，會令到保單價值縮減，到將來更有機會因沒有足夠儲備令保單被迫終止。黃小姐的兩名孩子現時分別12歲和17歲，正值求學階段，估計到年幼的孩子能獨立還有10多年時間，而人壽保障在這段時間有很重要的角色，但之後的重要性相對降低。

擁5份人壽保單，應用紅利支付保費嗎？下一頁

 

【原文刊於第674期《iMoney》（收費文章）】

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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