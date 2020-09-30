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移民顧問指本月移民查詢急跌 料與港人憧憬「零成本」移民英澳有關　

其他地區 10:37 2020/09/30

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移民顧問指本月移民查詢急跌 料與港人憧憬「零成本」移民英澳有關　 -

近年移民再次成為港人社會熱話，隨着英國及澳洲相繼放寬移民門檻，有移民公司指本月接獲的移民查詢僅約300宗，較今年5月的800宗大跌500宗，當中移民台灣等亞洲地方的查詢更跌6成，估計與港人憧憬「零成本」移民英澳有關。

英美澳加成移民首選　亞洲查詢比例急跌

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，今年6月接獲移民查詢以亞洲為主，佔約60%，而傳統大國如英、美、澳、加僅佔約15%；不過，至本月情況有改變，英、美、澳、加的查詢佔50%，反而亞洲跌至20%。

她估計是英澳開放移民政策予港人，只需滿足居住年期便可移居當地，成本負擔相對較輕；反之台灣移民門檻有所提高，例如投資移民要開設實體公司，至少營運3年，並聘用至少2名本地人擔任全職員工，令不少有意移民的港人卻步。

被問到數字會否反映港人移民意慾有下跌趨勢，鄭天殷認為難以判斷，因英澳等地「開放式」移民政策，令市民可自行辦理移民手續，令移民市場出現冰封情況。

邊個國家對移民最友善？【下一頁

移民不移居 或成新常態

她提及，現時準移民人士態度趨兩極化，部分人嚮往零成本移民，同時亦有人希望「花錢買時間」，因此造就一些冷門國家興起，例如土耳其等門檻較低，僅需投資約25萬美元（約195萬港元）置業投資，且居留日數較低的地區，料未來「移民不移居」將成新常態。

環凱移民顧問有限公司董事張家禧亦認同，移民查詢會受不同因素，例如政策出台而有波動，在英國公布BNO移民方案後，其公司涉及美加等地的查詢亦減少約1至2成。

他續指，以往投資移民英國須有200萬鎊（約2,000萬港元）資產，因此放寬BNO移民對有意移居英國的港人有一定吸引力。

BNO港人或可「三代同堂」移民英國【下一頁

作者：蘇文軒

欄名 : 環球視窗

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