聖安娜夥八達通推優惠 麵包+飲品只需$10起 消費錦囊 09:00 2020/09/30 分享： 聖安娜與八達通合作推優惠，指定麵包配飲品只需$10起，共有5款麵包及飲品可供選擇。 由即日起至10月19日，於聖安娜餅屋用八達通付款，選購丹麥條﹅紐西蘭牛油雞尾包﹅菠蘿包﹅雞肉腸仔包或火腿蛋包一個： 配維他豆奶、麥精豆奶、檸檬茶一盒 優惠價$10 配果粒橙、蘆薈粒青提一支 優惠價$12 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 熱狗專門店Line Up Hotdog 指定熱狗逢星期三半價 今日 熱狗專門店Line Up Hotdog 指定熱狗逢星期三半價 HK Express 11月推#UOFlycation 1.5小時環港遊飛行體驗 2020/09/29 HK Express 11月推#UOFlycation 1.5小時環港遊飛行體驗 JOOX推出VIP 8折續費優惠 更有機會贏得無線藍牙耳機 2020/09/29 JOOX推出VIP 8折續費優惠 更有機會贏得無線藍牙耳機 123 by Ella全場買4送1 2020/09/29 123 by Ella全場買4送1 Starbucks20週年優惠！4款手調飲品只需$20 2020/09/29 Starbucks20週年優惠！4款手調飲品只需$20 著數優惠