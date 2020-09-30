聖安娜夥八達通推優惠　麵包+飲品只需$10起

聖安娜與八達通合作推優惠，指定麵包配飲品只需$10起，共有5款麵包及飲品可供選擇。

由即日起至10月19日，於聖安娜餅屋用八達通付款，選購丹麥條﹅紐西蘭牛油雞尾包﹅菠蘿包﹅雞肉腸仔包或火腿蛋包一個：

配維他豆奶、麥精豆奶、檸檬茶一盒 優惠價$10

配果粒橙、蘆薈粒青提一支 優惠價$12

撰文：hket小編