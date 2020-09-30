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一芳台灣水果茶買正價飲品半價加購冬瓜檸檬露　明星海鮮酒家清蒸長腳蟹 $208/斤

消費錦囊 07:00 2020/09/30

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、一芳台灣水果茶：買正價飲品　半價加購冬瓜檸檬露

一芳台灣水果茶推出優惠，即日起至10月2日，於全綫分店購買任何一杯正價飲料，可半價加購M杯冬瓜檸檬露。

2、明星海鮮酒家：堂食外賣抗疫優惠　清蒸長腳蟹 $208/斤

明星海鮮酒家推出堂食外賣抗疫優惠，清蒸長腳蟹$208/斤（星期一至日），還有以下優惠：

 

至尊燒鵝皇
$288/隻 $148/半隻（星期一至五）；
$308/隻 $158/半隻（星期六日及公眾假期）

京式片皮鴨
$108/隻（星期一至五）
$128/隻（星期六日及公眾假期）

訂座熱線： ：2649 5151

3、PHD： 惠顧「滿城盡嗌黃金批 」免費獲Pizza月亮造型LED燈籠

即日起至10月1日，凡惠顧PHD滿城盡嗌黃金批，即可免費獲得Pizza月亮造型LED燈籠一個。

滿城盡嗌黃金批單點價：$188 (大批)、$128 (普通批)、$52 (迷你批)；套餐升級價：$19 (大批)、$15 (普通批)、$8 (迷你批)。

PHD網上預訂

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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