▲ 【數碼貨幣】從兩部曲着手 將香港打造成數碼人民幣「排頭兵」

中國商務部於8月14日推出《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》，當中指出中央政府將在「粵港澳大灣區」、京津冀、長三角，以及中西部具備條件的試點地區開展「數碼人民幣」（Digital Renminbi）試點，先由深圳、成都、蘇州、河北雄安新區、未來冬奧場景等地相關部門協助推進。

「粵港澳大灣區」是國家重點發展計劃，香港作為大灣區四大中心城市之一，是國際金融中心、全球最大的離岸人民幣業務中心、以及大灣區的對外經濟特區，大有條件協助國家促進「數碼人民幣」國際化。

數碼經濟普及 推動數碼交易

全球疫情仍然肆虐，歐美各地疫情趨勢還未有放緩迹象，推動「數碼經濟」是中國維持其國際市場競爭力的大好時機，就此「數碼人民幣」可以大派用場。

在一國兩制的框架下，香港可以充當「數碼人民幣」走出國際的「排頭兵」，或可作為「沙盒」（Sand Box），讓人民銀行利用香港「先行先試」，探討穩定數碼貨幣在境外（延伸至國際）市場的流通使用時，將可能遇到的技術問題，包括科技、法律、用戶經驗等。

要落實這建議，商務部可以考慮以兩部曲推行︰

1. 以「商對客」（b2c）商業模式在香港測試「數碼人民幣」的對外流通性。

2. 利用「商對商」（b2b）商業模式，在香港建立離岸數碼人民幣結算試驗中心，透過實際運作去了解「數碼人民幣」國際化的應用需求和功能。

港具金融優勢 可「先行先試」

香港是無現金支付（Cashless Payment）的先驅，早於1997年便推出「八達通」卡。除此之外，移動支付平台如AliPay、轉數快（FPS）、PayMe、WeChat Pay等近年在香港亦大行其道。數據網站statista.com的統計報告估算，香港於2020年數碼支付用戶多達520萬人，交易額高達146億美元。這些平台背後的結算主要是以實體貨幣（港幣）進行，但理論上用戶可以是不知情的。換句話說，把實體港幣換上「數碼人民幣」輕而易舉，對用戶而言亦不會造成麻煩。由此可見，根據今天香港數碼支付的通用性，香港明顯已準備好接受「數碼人民幣」的新挑戰。

再者，在推動「數碼貨幣」國際化方面，中央政府可以透過香港「商對客」的數碼市場了解應用需求，研究如何與國外「數碼貨幣」接軌。

要與國際接軌，相信人民銀行待「數碼人民幣」在內地穩定使用後，下一步會考慮國際市場，嘗試採用「區塊鏈」技術進行分布式結算。若然一步到位，利用14億個個人帳戶去大型測試「區塊鏈」的話，風險太大，不切實際，因此人行可考慮利用擁有740萬用戶的香港本地「商對客」市場作為試點。實際上，「區塊鏈」促使數碼「商對客」交易更便捷，例如用戶分期付款購物毋須經過銀行或中介機構。

在港設置「數碼中心」進行管治

另外，中央可以委託香港設置特定「數碼中心」進行管治，例如監控「數碼人民幣」與港幣兌換、非法數碼貿易、防偽防盜、貨幣出入境等「商對商」活動。

最後，中央可以鼓勵深圳與香港合作聯手，在兩地接壤的河套區開設「國際數碼人民幣結算中心」。這些措施創造兩地應用合作，對大灣區建設有百利而無一害。

（節錄）

【全文︰港當數碼人幣「排頭兵」 助國際化】（收費文章）