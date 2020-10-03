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【中秋節2020】為環保出一分力！中秋月餅罐回收活動一覽

消費錦囊 10:00 2020/10/03

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【中秋節2020】為環保出一分力！中秋月餅罐回收活動一覽

中秋節剛過，有組織及機構都推出回收月餅罐活動，本網整理了回收月餅罐的活動資料，把家中的月餅罐回收，為環保出一分力。但要注意在回收月餅罐時，需符合相關機構對回收物品的要求，亦要把月餅盒清潔乾淨才可放到收集處。

奇華餅家＋信和商場

由即日起至10月9日，憑任何品牌月餅鐵罐，交到指定信和商場禮賓處或服務台，即可免費獲贈20元奇華折扣優惠券， S+ REWARDS會員將獲得雙倍優惠券。回收月餅罐所得的收益，將會全數撥捐基督教勵行會作慈善用途。

是次活動優惠券為20,000張，每人最多只限換領5張(S+ REWARDS 會員最多獲贈10張優惠券)，先到先得，換完即止。

商場服務熱綫：

  • 屯門市廣場 Tel: 2450 7782
  • 奧海城 Tel: 2740 4108
  • 荃新天地 Tel: 3926 5708
  • 中港城 Tel: 3119 0288
  • 藍灣廣場 Tel: 3407 4220
  • 帝庭軒購物商場 Tel: 3125 4000
  • 黃金海岸商場Tel: 2452 6566
  • 尖沙咀中心及帝國中心Tel: 2721 5489

活動詳情

太古地產、美心「環保中秋顯愛心」

由即日起至10月15日，太古地產與美心攜手舉辦「環保中秋顯愛心」活動回收月餅盒。

太古城中心的回收箱地點:

  • 地下 – 無印良品對面及niko and …對面
  • 2樓 – 顧客服務處對面
  • 3樓 – Giordano對面
  • 5樓 – 近MOViE MOViE

辦公樓的回收箱地點:

  • 太古城中心一座 – 6樓大堂

活動詳情

房協之友「中秋月餅鐵罐／紙盒回收大行動」

由10月5日至10月14日，房協之友舉辦中秋月餅鐵罐／紙盒回收大行動，鼓勵住戶回收月餅鐵罐或紙盒。為配合乾淨回收的理念，回收前請先把月餅碎屑及其他包裝物料清除。

地點：房協轄下屋邨／屋苑辦事處或會所指定收集點

活動詳情

 

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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